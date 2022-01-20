7部門整合 設市長技術與信息辦公室

亞當斯簽署行政令，把市府各部門與信息和技術相關的業務，全部整合至「市長技術與創新辦公室」，精簡市府運作。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)19日簽署行政令，將精簡市府運作，把市府各部門與信息和技術相關的業務，全部整合至「市長技術與創新辦公室」(Office of Technology and Innovation)，由市府技術長弗雷澤(Matthew Fraser)任辦公室主任。

新設的市長技術與創新辦公室將負責監管和協調技術相關部門的工作，包括信息技術和通訊局、市長數據分析辦公室、市長技術長辦公室、市長信息隱私辦公室、市網路安全指揮部、市府熱線311、算法管理和政策辦公室等七個部門；在精簡市府運作、促進部門合作的同時，該辦公室將牽頭建設「MyCity」平台，即亞當斯提出的一站式市府資源和服務網站。

「我在競選時就已承諾，將藉助技術來改善政府服務，實時追蹤市府運轉，這就是我們正在做的」，亞當斯表示，「我在當交警之前，就曾在市警局當程序員，所有我理解將市府運轉帶入21世紀新時代有多重要；今天這項行政令將確保市府所有的技術部門，全部得到統一領導。」

弗雷澤則表示，新設的辦公室將精簡市府運作，讓市府運轉出現革命性的變化，讓市府能夠為840萬市民及遊客提供更有效率的服務，「我們正在進入新時代，讓我們真正可以利用技術來克服各種困難，真正去『做實事』。」

此前就有技術專家呼籲整合市府的技術資源，認為此前市府運轉太缺乏效率；儘管紐約市 信息技術資源雄厚，但市府一直被批評未能有效利用和整合資源，促進各部門合作，改善服務質量；例如，市府此前推出的新冠疫苗 預約網站就問題頻發，導致預約困難。