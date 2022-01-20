羅斯挑戰瑪麗奧 再選國會眾議員

在2020年被打敗的羅斯將捲土重來，若獲得民主黨初選勝利，將於瑪麗奧再度交鋒。(本報檔案照)

前民主黨 國會眾議員 羅斯(Max Rose)日前宣布捲土重來，若在民主黨初選勝出，將與現任國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)二度對決；兩人近期都透露競選基金數額，瑪麗奧在去年底最後一個季度已籌超過80萬元，羅斯也在宣布競選後的三周內籌得80萬元。

瑪麗奧團隊透露，去年最後一個季度獲得數額最大的基金，共有4269人捐贈，其中多達一半的人是首次捐款者；她在整個2021年所籌總額達到229萬元。

她也表示將繼續與拜登 政府抗衡，在通貨膨脹、疫情處理不當、供應鏈接、邊境等問題上要求其負責任；她說，很明顯白宮民主黨人做不了事，她勢必全力拚連任。

在2020年拚連任時敗給瑪麗奧的羅斯，其團隊在去年12月初宣布其復出消息，競爭選區包括布碌崙(布魯克林)南區和史泰登島的第11選區國會眾議員席位；他獲得的80多萬元捐款中，沒有「企業政治行動委員會」(Corporate PACS)、或是聯邦政治説客的獻金，未來也不會接受他們的資助。

聯邦國會中期選舉將於今年舉行，羅斯在初選中將面臨女性參選人迪芭蘿(Brittany Ramos DeBarros)的挑戰；迪芭蘿也是一名退伍軍人持。