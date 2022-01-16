我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

布碌崙選區重畫整合華社 林煜參選新區州參議員

記者顏潔恩／紐約報導
美國福建僑團、美國連江工會背書支持林煜參選新選區的州參議員一職。(記者顏潔恩/攝影)
美國福建僑團、美國連江工會背書支持林煜參選新選區的州參議員一職。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)多個華社在選區重畫後可能整合，畫出一個新的州參議員選區；曾參選過日落公園第38選區市議員的福建子弟林煜，15日宣布將出戰參選該職，獲得美國福建僑團、美國連江公會的背書支持。

據悉，2月即將公布紐約州選區重畫的方案，目前最備受華人關注的布魯克林選區重畫，包含民主和共和黨提出的兩個建議選區，分別是第21及第22選區；無論採納哪一黨的方案，最終都將整合日落公園、班森賀、Homecrest、U大道等華社，打造布魯克林南區首個亞裔集中選區。

林煜表示，紐約市法律的許多框架都源自於州議會，例如華人關注的遊民所建案、特殊高中考試、公共交通運輸等，都由州府的資金庫發放下來；他指出需要有熟悉亞裔生活習慣、習俗的亞裔代表在議會中，為選民發聲，否則亞裔權益會一直被剝奪，亞裔要改變在美處境也只能從立法出發，才能真正保障自身的安全。

他表示，新選區的亞裔投票人口會占多數，且從上次紐約市選舉的成果來看，華人的投票率大幅改善；此次只要繼續努力，積極鼓勵民眾參政投票，選出亞裔民選代表的勝算很大，勢必要提高華人在政治上應有的權益。

美國連江公會主席鄭君國表示，過去在公益活動上頻繁見到林煜，其在政治上的提案都有獨到見解，相信一定會為華人的權益奮鬥；他說紐約華人的基本權益已受到威脅，好幾十年在當地安居樂業的生活遭到干涉，還有自新冠疫情爆發後高居不下的亞裔仇恨犯罪，希望林煜勝選後能解決這些問題。

美國華裔選民協會主席鄭時甘表示，追根究底華人要登記成為選民才有發言權，待新冠疫情好轉，將會安排義工在社區宣導，爭取提高華人投票率；他也說，林煜作為年輕候選人，懂得如何向主流反映華人新移民需求，也了解要與其他族裔合作，才能達成社區和諧共處、發揮共同力量，因而支持其參選。

林煜參選新選區的州參議員一職。(林煜提供)
林煜參選新選區的州參議員一職。(林煜提供)

華人 亞裔 投票

上一則

亞當斯大減特權車「公職人員就應搭乘公共交通工具」

下一則

紐約輕罪不起訴 資深檢察官請辭

延伸閱讀

新市府調查問卷 3華社組織助推廣

新市府調查問卷 3華社組織助推廣
布碌崙未成年少女遭性騷擾 警緝1男

布碌崙未成年少女遭性騷擾 警緝1男
周末好去處／紐約首屆潮玩藝術展 曼哈頓開幕

周末好去處／紐約首屆潮玩藝術展 曼哈頓開幕
布魯克林8大道華社出現辱華 「Chino」字眼 旁邊刻手槍

布魯克林8大道華社出現辱華 「Chino」字眼 旁邊刻手槍
大雪覆蓋布魯克林日落公園 華人天亮就鏟雪

大雪覆蓋布魯克林日落公園 華人天亮就鏟雪

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻