布碌崙選區重畫整合華社 林煜參選新區州參議員

美國福建僑團、美國連江工會背書支持林煜參選新選區的州參議員一職。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)多個華社在選區重畫後可能整合，畫出一個新的州參議員選區；曾參選過日落公園第38選區市議員的福建子弟林煜，15日宣布將出戰參選該職，獲得美國福建僑團、美國連江公會的背書支持。

據悉，2月即將公布紐約州選區重畫的方案，目前最備受華人 關注的布魯克林選區重畫，包含民主和共和黨提出的兩個建議選區，分別是第21及第22選區；無論採納哪一黨的方案，最終都將整合日落公園、班森賀、Homecrest、U大道等華社，打造布魯克林南區首個亞裔 集中選區。

林煜表示，紐約市法律的許多框架都源自於州議會，例如華人關注的遊民所建案、特殊高中考試、公共交通運輸等，都由州府的資金庫發放下來；他指出需要有熟悉亞裔生活習慣、習俗的亞裔代表在議會中，為選民發聲，否則亞裔權益會一直被剝奪，亞裔要改變在美處境也只能從立法出發，才能真正保障自身的安全。

他表示，新選區的亞裔投票 人口會占多數，且從上次紐約市選舉的成果來看，華人的投票率大幅改善；此次只要繼續努力，積極鼓勵民眾參政投票，選出亞裔民選代表的勝算很大，勢必要提高華人在政治上應有的權益。

美國連江公會主席鄭君國表示，過去在公益活動上頻繁見到林煜，其在政治上的提案都有獨到見解，相信一定會為華人的權益奮鬥；他說紐約華人的基本權益已受到威脅，好幾十年在當地安居樂業的生活遭到干涉，還有自新冠疫情爆發後高居不下的亞裔仇恨犯罪，希望林煜勝選後能解決這些問題。

美國華裔選民協會主席鄭時甘表示，追根究底華人要登記成為選民才有發言權，待新冠疫情好轉，將會安排義工在社區宣導，爭取提高華人投票率；他也說，林煜作為年輕候選人，懂得如何向主流反映華人新移民需求，也了解要與其他族裔合作，才能達成社區和諧共處、發揮共同力量，因而支持其參選。