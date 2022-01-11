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締造全新法拉盛 黃敏儀發表施政願景

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛市議員黃敏儀發表任期施政願景。(黃敏儀辦公室提供)
法拉盛市議員黃敏儀發表任期施政願景。(黃敏儀辦公室提供)

日前已宣誓就職的第20選區法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)，10日發表任期施政願景，她表示將締造全新的法拉盛，在不同社區設置移動辦公室，擴增選民服務；為了更好地服務選區內人口聚集的華裔以及韓裔選民，黃敏儀及其辦公室的所有人員都會說至少兩種語言，能提供中、英、韓等語言服務。

黃敏儀表示，希望能為選民提供更多服務，為選區爭取到更多資金，也希望自己的辦公室能成為一個社區中心，幫助選民了解政府部門的運作方式，並使整個流程更透明化，加強選民對預算流程、土地使用流程等各項地方政治事務的了解，從而提高公民的參與度，在市府內爭取到更多的資源。

第20選區覆蓋範圍較大，擁有64%的亞裔人口，是紐約市內唯一亞裔人口占多數的選區，也是華裔及韓裔人口聚居的社區，為了更好地服務選民，黃敏儀也在表示施政願景中表示，將在選區內的不同社區設立流動的選民服務站，方便住在不同地方的選民、特別是距離法拉盛市中心較遠的居民，也能就近到場諮詢或求助；此外，為了更好地服務選區內人口聚集的亞裔選民，黃敏儀及其辦公室的所有人員都會說至少兩種語言，能提供中、英、韓語服務。

曾為黃敏儀背書、代表法拉盛的國會眾議員孟昭文表示，兩個人都了解市、州、聯邦各級政府對社區的重要性，就選區內的基礎建設、擴大帶薪探親假的惠及範圍等事宜，都期待與黃敏儀合作，提升選民的權益。

法拉盛 亞裔 韓裔

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