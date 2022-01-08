葛謨性騒擾唯一刑事指控 撤銷

葛謨短暫出現在7日視訊聽證會，未發言。（路透）

前州長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騒擾醜聞下台，法官7日在線上聽證會撤銷其面臨的唯一刑事指控。

在奧伯尼地區檢察官 索亞瑞斯(David Soares)表示無法提出證據並希望撤案、葛謨律師要求法院同意後，駁回指控在意料之中。

葛謨前助手卡米索(Brittany Commisso)去年8月到奧伯尼警局報案，稱葛謨2020年在州長官邸單獨見她時撫摸胸部。

葛謨7日在聽證會上未發言，僅在律師格拉文(Rita Glavin)以攝相機呈現他在場畫面時戴口罩匆匆露面。

助理地區檢察官麥肯尼(Jennifer McCanney)告訴法庭，檢察官已審查所有可用證據，得出結論無法定罪。

法官特雷克斯勒(Holly Trexler)說，地區檢察官決定是否起訴時有自由裁量權，法院不得也不該干涉。

葛謨指控被駁回後，對他最嚴重的法律威脅隨之消除。

如果原告堅持告上法庭，葛謨仍可能面臨訴訟；卡米索等人打算這麼做。

葛莫辭職後，奧巴尼警長去年10月提輕罪起訴。

卡米索陳述葛謨伸進她襯衫抓住胸部是州檢察長詹樂霞(Letitia James)去年8月報告最嚴厲的證詞之一；該報告總結葛謨對11名女性性騷擾 。葛謨當月辭職。

有些法律專家認為，索亞瑞斯的決定顯示起訴性犯罪有其困難，但其他人稱，只要認為原告可信，應繼續努力。

卡米索稱，她因未能起訴連環性虐待者再次受害。

索亞瑞斯7日接受電台訪問時說，檢察官不能被公眾情緒所左右；人人有權發表意見，但只有他有舉證責任。