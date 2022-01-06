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歐德思當選首位非裔市議長

記者金春香／紐約報導
女市議員歐德思(中)當選為紐約市議會首位非洲裔市議長，向同僚發表講話。(美聯社)
女市議員歐德思(中)當選為紐約市議會首位非洲裔市議長，向同僚發表講話。(美聯社)

新一屆市議會成員5日首聚，全體投票正式選舉女市議員Adrienne Adams為首位非洲裔市議長，她的中文名字確定為歐德思(前譯艾德琳)；本屆市議員構成最多元，不僅女性市議員人數首次過半，更首次出現兩名韓裔市議員，並有首位穆斯林女性成員，以及首次選出兩名南亞裔議員，以及兩名非洲裔LGBTQ女性議員，華裔市議員為黃敏儀。

歐德思獲得51名市議員的49票支持，兩名未支持者為選區包括哈林區的非洲裔女同性戀市議員Kristin Richardson Jordan，以及再次回歸市議會的前州眾議員巴倫(Charles Barron)；巴倫表示，市議長要監督市長的權利，而歐德思與市長亞當斯、州長霍楚同屬一個政治陣營。

歐德思當日攜參會者為在新冠疫情中去世的紐約民眾默哀，她表示，回望過去，這是一條漫長且艱辛的道路，在當下關鍵時刻能作為市議長服務紐約民眾，她感到榮幸，誓與同僚和市長攜手合作幫助紐約繁榮回歸。

歐德思的選區覆蓋皇后區牙買加、李奇蒙丘(Richmond Hill)、南歐松公園(South Ozone Park)等地，此前她是市議會公共安全委員會主席。

本屆市議會成員構成極為多元，並首次由女性占主體，共有31名女性市議員，其中包括多位亞裔代表，第20選區的華裔黃敏儀、第23選區的韓裔李琳達與第26選區的韓裔黃茱莉(Julie Won，音譯)。

歐德思(右)成為首位非洲裔紐約市議長，左為市長亞當斯。（取自艾德琳推特）
歐德思(右)成為首位非洲裔紐約市議長，左為市長亞當斯。（取自艾德琳推特）
女市議員歐德思(中)5日當選紐約市議會首位非洲裔市議長後，接受同僚祝賀。(美聯社...
女市議員歐德思(中)5日當選紐約市議會首位非洲裔市議長後，接受同僚祝賀。(美聯社)

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