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葛謨免起訴 受害女性第2次受傷

編譯孫梁／綜合5日電
指控葛謨(中)性騷擾的婦女卡米索(左)5日表示，葛謨不被起訴讓她第二次受傷。(州檢察長辦公室提供)
指控葛謨(中)性騷擾的婦女卡米索(左)5日表示，葛謨不被起訴讓她第二次受傷。(州檢察長辦公室提供)

州府奧伯尼檢方決定對前州長葛謨(Andrew Cuomo)涉嫌性侵案不予起訴後，許多加入指控的受害女性備感失望，第一位站出來指控葛謨性騷擾的婦女布莉塔妮·卡米索(Brittany Commisso)5日表示，葛謨不被起訴的決定使她第二次受傷，司法體系不能懲處濫權人，需要改革。

33歲的卡米索表示，她任州長助理期間，葛謨2020年11月在州長官邸觸摸她的胸部；儘管奧伯尼郡地區檢察官認為，卡米索的指控可信，但檢方仍質疑是否有足夠的證據可對葛謨定罪。

卡米索在奧伯尼的「時代聯合報」發表聲明說：「一個性侵慣犯卻不能被起訴，我對自己再度受傷感到失望，這就是為何受害人不敢站出來發聲的原因，尤其是遭到權勢者的性侵。我們的聲音何時才能被接受？我們的正當權益要向何處伸張？不起訴葛謨再度表明了我們的刑事司法體系需要改革。」

卡米索說：「對於那些遭到權勢政府官員的性騷擾，然而卻是默默忍受，害怕說出真相會對自己不利的女性，我要說的是：你們不要讓我的經歷嚇住而不敢發聲。」

其他指控的女性也對不起訴葛謨表示失望，艾莉莎‧麥格拉斯(Alyssa McGrath)和維吉妮雅·林米亞提(Virginia Limmiatis)通過律師發表聲明說：「州檢察長的調查認為，葛謨的非法行為給女性造成了嚴重傷害，但司法體系卻不能懲處許多有權勢的濫權人。然而我們仍要感謝對葛謨性侵進行調查的人，以及感謝敢於站出來發聲的女性，絕不應讓葛謨這樣的人掌握權力。」

33歲的麥格拉斯曾是葛謨的助理，與卡米索是同事，她說葛謨曾從她的上衣向內探望她的胸部，問她怎麼沒有戴結婚戒指，並用義大利語說她漂亮。麥格拉斯說，葛謨2019年聖誕節曾親吻她前額，兩人照相時將她抱得太緊。麥格拉斯沒有指控葛謨與她有性關係，但認為他對她的行為不當，是性騷擾。

林米亞提指控說，葛謨2017年在一次活動中，以手貼著她襯衫上的字，藉此來觸摸她的胸部，說她的襯衫上有個蜘蛛，兩次碰觸到她的胸部。

指控葛謨(右)性騷擾的婦女卡米索(中)5日表示，葛謨不被起訴讓她第二次受傷。(州...
指控葛謨(右)性騷擾的婦女卡米索(中)5日表示，葛謨不被起訴讓她第二次受傷。(州檢察長辦公室提供)

葛謨 性騷擾 性侵

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