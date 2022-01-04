選區重畫2版本 亞裔促採納聯合地圖

根據民主黨版本的選區畫分，布碌崙日落公園的8大道華裔社區，與班森賀華裔社區同屬第22州參議員選區，共和黨版本則大同小異。（州選區重畫獨立委員會）

紐約州選區重畫仍在爭論，州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)的兩黨成員未能就選區重畫達成一致，兩黨提出的不同重畫版本將提交州議會決定；亞太裔團體3日呼籲州府和州議會採納由亞裔 民權團體提出的選區重畫「聯合地圖」(Unity Map)，希望團結亞太裔社區的力量。

州選區重畫獨立委員會曾在去年9月15日公布由兩黨提出的不同版本選區重畫，並在隨後的第二輪公聽中吸取公共意見進行修改；然而，修改過後，該委員會兩黨各五名成員仍未能達成一致，兩個選區重畫的版本在投票 時，均以五比五的票數未能獲得通過，最終只得將兩個版本都提交州議會。

兩黨的爭議之處主要集中在長島和上州、西紐約等地的州參議員選區的畫分，其他地區以及國會選區、州眾議員選區畫分則大致相同；在兩個版本中，布碌崙 (布魯克林)日落公園的8大道華裔社區，與班森賀(Bensonhurst)華裔社區被畫在同一個州參議員選區。

兩個選區重畫的版本將提交至州議會人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)，由該工作組決定是否接受其中一版本或要求州選區重畫獨立委員會做出修改，該工作組也可以徹底否定兩個版本，並自行重畫。

為促進選區重畫能夠更有力地團結亞裔力量，多個亞裔民權團體曾組成「聯合地圖聯盟(NYC Unity Map Coalition)」，並提出其選區重畫方案「聯合地圖」提交給州選區重畫獨立委員會。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)3日舉辦線上記者會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會人口研究和規畫工作組採納聯合地圖，並致信州議會人口研究和規畫工作組，要求就選區重畫問題繼續舉行公聽會，傾聽社區聲音。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」協調員歐陽蕭安表示，參加該工作組的17個亞太裔團體全部支持採納聯合地圖；華策會總裁兼執行長何永康說，亞太裔社區是紐約市人口增長最快的社區，過去十年來，布碌崙亞太裔人口增長43%，皇后區增長29%，「聯合地圖能讓亞太裔在政界擁有更公平的代表權，更好地滿足社區對於教育、住房等公共資源的需求。」