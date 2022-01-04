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保守派金主 批霍楚強推郵寄投票

編譯孫梁／綜合3日電
億萬富翁勞德反對州長霍楚推動普遍郵寄投票。(取自勞德基金會網站)
億萬富翁勞德反對州長霍楚推動普遍郵寄投票。(取自勞德基金會網站)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)試圖繼續推動普遍郵寄投票的努力遭到共和黨人和保守派強烈反對，億萬富翁勞德(Ronald Lauder，見圖，取自勞德基金會網站)資助的超級政治行動委員會「Safe Together」，目前在電台推出一則痛批霍楚的廣告。

紐約州選舉委員會2020年為防止疫情擴散，臨時允許當年的大選可以郵寄投票。但在2021年普選期間時，主張郵寄投票的永久化作為公投議題之一，卻被選民否決；但霍楚並不甘心，她上月聲言要將郵寄投票作為州府本年度立法議題的優先要務。

「Safe Together」播出的廣告是一對夫妻的對話，男子說：「霍楚這樣的職業政客讓我噁心」，妻子說：「公投中160萬選民已經說不，但她硬是要做」。丈夫問：「她當州長是誰投的票？」妻子答：「沒人投，她是葛謨辭職後順位接班。」此時第三個聲音嚴肅地說：「我們要正告霍楚：不可插手選票。」

共和黨人和保守派長期認為，郵寄投票易於釀成選舉舞弊，他們發動凌厲攻勢，敦促紐約選民反對為推動郵寄投票而修改州憲法。

勞德2020年為「Safe Together」注資560萬元，以攻擊投票支持放寬罪犯保釋條件的民主黨人；勞德還是共和黨的長期金主，1989年曾競選紐約市長，但沒成功。

霍楚與民主黨人認為，擴大郵寄投票可增加選民的參與。在談到「Safe Together」廣告的攻擊，霍楚的助手表示，州長上月就說過，「郵寄投票是我的優先議程，尤其是投票權在全國面臨攻擊。希望大家知道，紐約州在郵寄投票上應起帶頭作用，但過去卻不曾帶頭。」

霍楚說，人人都有權郵寄投票，有人認為這是冒進，但其他人認為合情合理。為何要為選民挑選領袖的基本民主權設置障礙？郵寄投票在其他州已獲成功，尤其是俄勒岡州，俄州逾80%的登記選民在2020年總統大選期間是郵寄投票。霍楚表示，州府應撥出資金，以實際行動支持實行郵寄投票的地方選舉委員會。

投票 霍楚 紐約州

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