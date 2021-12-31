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法拉盛新科市議員黃敏儀 宣誓就任

記者鄭怡嫣／紐約報導
代表法拉盛的第20選區市議員黃敏儀30日在市政廳宣誓就職。(黃敏儀辦公室提供)
代表法拉盛的第20選區市議員黃敏儀30日在市政廳宣誓就職。(黃敏儀辦公室提供)

代表法拉盛的第20選區市議員黃敏儀30日在市政廳宣誓就職，成為法拉盛歷史上首位女性亞裔市議員以及新一屆市議會51位成員中唯一的華裔議員，她感謝選區民眾的信任，誓言將通過不懈努力，為社區爭取更多資源並推動促進社區發展的立法。

當日下午，黃敏儀與其母親一同抵達市政廳，在市書記官麥史威(Michael McSweeney)的見證下宣誓成為市議員，她表示很榮幸，任職期間將與社區居民密切溝通，真正代表他們的利益，慎重履行自己的職責。

代表法拉盛的第20選區市議員黃敏儀，30日在市政廳宣誓就職。(黃敏儀辦公室提供)
代表法拉盛的第20選區市議員黃敏儀，30日在市政廳宣誓就職。(黃敏儀辦公室提供)

黃敏儀七歲與父母移民來美，畢業於紐約市立大學亨特學院，後在哥倫比亞大學取得法律學位，過去15年，她曾在州眾議員、兩屆市主計長辦公室工作，擔任法拉盛市議員以前，她曾任國會眾議員孟昭文特別助理；在今年的市議會選舉上，她以絕對優勢獲勝。

黃敏儀表示，上任後會攜手新任市長亞當斯(Eric Adams)，在法拉盛著手解決居民最關心的公車專用道難題，提供可負擔住房給中低收入群體，努力解決糧食券問題；對於華裔群體最關心的資優班問題，她也表示政府應該在不同學區建立資優班。

皇后區第23選區市議員李琳達宣誓就職。(李琳達辦公室提供)
皇后區第23選區市議員李琳達宣誓就職。(李琳達辦公室提供)

兩位新科韓裔女市議員—東北皇后區第23選區的李琳達(Linda Lee)和第26選區的黃朱莉(Julie Won)，也於日前宣誓就任；布碌崙(布魯克林)第39選區市議員哈妮芙(Shahana Hanif)，將成為首位穆斯林及孟加拉裔女性市議員。

法拉盛 眾議員 資優班

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