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候任市長 再任命市府3官員

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯宣布任命佛羅麗斯(左二)、蘭達(左三)為市府機構主任。(記者顏潔恩/攝影)
亞當斯宣布任命佛羅麗斯(左二)、蘭達(左三)為市府機構主任。(記者顏潔恩/攝影)

候任紐約市亞當斯(Eric Adams)日前宣布揭曉更多市府官職人選，在市主計長(City Comptroller)辦公室服務過的兩名女性佛羅麗斯(Lisa Flores)和蘭達(Marjorie Landa)，分別被任命為市長辦公室合同採購部(簡稱MOCS)、以及市長辦公室風險管理與合規審查(Risk Management and Compliance)部門的主任；兩人的工作都要向亞當斯的首席顧問馬奎爾(Brendan McGuire)通報。

亞當斯承諾要給紐約客一個更負責任、高效且行事透明化的市府運作方式，並讚許三人作為公務員多年的經驗，將協助他建立一個具有成熟領導能力的團隊；他說，「在我們的系統中將去才除任何浪費資源、欺詐和濫用的手法，這些公職員也將是城市的監察者，確保納稅人的錢被合理使用」。

作為MOCS的主任，佛羅麗斯將帶領團隊制定採購活動的相關政策、提供操作建議，這包括向合作機構提供技術協助；亞當斯強調在這點上要促進機構與市府做生意的便利性，增加與少數族裔、女性經營企業的合作機會，同時也為紐約客創造更好的買賣環境，他此前也承諾過所有超過1000萬元的合同將立即受到審查，去除那些無效、或不符合公眾利益的合同。

另外新成立的風險管理與合規審查部門，是為了提高市府的效率及問責制而作出的決定；亞當斯表示其使命是通過市長和市政廳的支持下進行系統性及機構特定的風險分析，以避免步入會消耗更大金錢和時間成本的審計、調查和訴訟程序。

掌管該部門的蘭達目前擔任負責審計及調查的副市主計長，監督超過150名審計員、會計師、電腦專業人員、工程師、律師、分析師等，而他們負責所有與財務相關的審核工作，相信任命後將用這個經驗協助良好管理市府的運作。

亞當斯 紐約市 分析師

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