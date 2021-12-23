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感謝12載服務 社區歡送顧雅明

記者鄭怡嫣／紐約報導
40多個紐約僑團、企業及機構歡送市議員顧雅明(一排左六)。(台灣會館提供)
40多個紐約僑團、企業及機構歡送市議員顧雅明(一排左六)。(台灣會館提供)

40多個紐約社團、企業及機構，21日在法拉盛臺灣會館集體歡送市議員顧雅明，表達對他服務法拉盛社區逾12載的感謝；雖然並未如傳聞中加入亞當斯團隊擔任副市長，也期盼他能「更上一層樓」；顧雅明則表示，當下的計畫是更好地「聽取社區意見」。

顧雅明表示，當初他由經商轉政，是因為作為民意代表，更能大範圍幫助並服務他人，為社區申請很多必要的經費，而即使卸任，他也仍在法拉盛不會離開，社團活動邀請也一定出席，期盼法拉盛在未來，能更好解決飽受爭議的公車專用道計畫、非法攤販及反建大學點游民所的問題。

紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，顧雅明當了12年議員，獲兩黨支持，被譽為「法拉盛市長」，他為人謙虛，服務周到，非常深入當地社區，「零缺席」臺灣會館的活動；商家與選民有問題，他也都親力解決，將來有機會更上天一層樓。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，短短一年多的互動，已經認識到顧雅明是位把選民需要放在心裡、認真實在做事且不辭辛勞的好官，感謝他長久以來對社區的貢獻。

美華環境保護協會(ACEPA)董事長張彰華表示，在顧雅明的鼓勵與支持下，2017年環保協會得以成立，共同治理與保護法拉盛海灣的水域環境；2018年，顧議員也與協會一起發放環保袋，鼓勵民眾使用永續環保袋；他善良仁慈，和藹可親，與居民互動很多，民眾有建議與問題都能悉心傾聽。

當日，包括紐約華僑文教中心、法拉盛華商會、慈濟基金會紐約分會等40多個紐約社團、企業及機構，到場歡送顧雅明；明年1月1日接棒顧雅明的候任市議員黃敏儀，因新冠自檢呈陽性而未能到場。

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