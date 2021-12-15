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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

州公共道德聯合委員會 要葛謨退510萬元版稅

編譯孫梁／綜合14日電
紐約州公共道德聯合委員會14日要求前州長葛謨退還出書獲得的510萬元版稅。(美聯社)
紐約州公共道德聯合委員會14日要求前州長葛謨退還出書獲得的510萬元版稅。(美聯社)

紐約州公共道德聯合委員會(JCOPE)14日以12比1的表決，要求前州長葛謨(Andrew Cuomo)退還他出書獲得的510萬元版稅，認為他在疫情高峰期出的書利用了州府的資源與人力，是納稅人的錢。

葛謨是在州長任內和紐約深陷疫情期間，決定出版他的「美國危機：從疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)一書，並獲JCOPE批准；但一個月前，JCOPE以同樣的12比1表決，撤銷對葛謨出書的批准，認為他利用了州府的資源和人力。

共和黨提名的JCOPE主席麥納瑪拉(David McNamara)說，葛謨捲入與其州長身分不符的活動並從出書中獲利，是沒有法律授權，因此他無權獲利。

JCOPE認為，葛謨出書的收益應交還給州檢察長詹樂霞(Letitia James)；檢察長辦公室對葛謨面臨的一系列性騷擾指控進行的調查，迫使其辭職。

JCOPE的決定說：「茲發布此令：自本決定通過之日起30天內，葛謨州長必須將其與州長身分不符的出書獲利，退還給紐約州檢察長。」詹樂霞尚未決定如何處理葛謨退還的版稅。

葛謨的出書計畫也受到州檢察長、聯調局(FBI)和布碌崙的聯邦檢察官的調查，州眾議會司法委員會在彈劾葛謨的報告中指出，葛謨的出書準備利用了大批州府人力。不過葛謨堅稱，州府人員是自願幫他籌備出書，完全合法。

葛謨還被控一邊商討其出書計畫，一邊隱瞞養老院的染疫病歿人數，是利用疫情賺錢。

但葛謨的律師認為，JCOPE的決定非法，將向法院提控，「JCOPE今天的決定違憲，超出了其職權範圍，似乎是出於政治利益，而不是基於事實與法律。如果JCOPE尋求執行他們的決定，我們將在法庭上見。」

葛謨 疫情 紐約州

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