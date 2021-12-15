紐約市警 迎首位女局長

西維爾將成為紐約市警首位女性局長。（納蘇郡警局提供）

候任市長亞當斯 (Eric Adams)訂於15日任命長島納蘇郡警局總警探(Chief of Detectives)西維爾(Keechant Sewell)為下一任紐約市 警局長，她將成為紐約史上首任女性市警局長。

據悉，西維爾在與亞當斯及其團隊面試中脫穎而出；亞當斯表示，西維爾是一名擁有卓越經歷和情商的打擊犯罪的鬥士，她所具備的素質和能力，能給紐約市民帶來安全保障和公正執法，「西維爾每天醒來都知道最重要的事情就是保證紐約客的安全，以及不斷促進這座城市的安全，我非常高興她能掌舵市警。」

49歲的西維爾，明年將成為市警176年歷史上首名女性局長，她也將成為市警第三位非洲裔局長；她出生在皇后區，擁有25年從警經驗。

西維爾表示，她上任後會集中全力應對暴力犯罪 ，「打擊暴力犯罪是首要任務。」

此前亞當斯就曾透露會挑選一名女性擔任警局一把手，在數月挑選和面試後，確定西維爾。

亞當斯會於15日上午在皇后區正式宣布任命西維爾，她將於明年1月1日上任。

與此同時，紐約市警也向長島輸出人才，市警總警司哈里森(Rodney Harrison)將接任蘇福克(Suffolk)郡警局局長，郡長貝隆(Steve Bellone)14日宣布了這一任命；52歲的哈里森也是非洲裔，在紐約市警服務已30年，上月剛宣布退休。