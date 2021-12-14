白思豪秀政績 8年逾50萬市民脫貧

市長白思豪表示，在自己任上共有50萬人脫離貧困。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio，見圖，市長辦公室提供)僅剩兩周就將離任，他在13日的例行記者會上回顧自己過去八年的任期，表示在自己任上共有50萬市民脫離貧困。

白思豪參加2014年市長選舉時，紐約市 面臨嚴重的貧富差距，當時白思豪以「終結雙城記」為競選政綱；白思豪13日表示，他主持的市府已經明顯緩解了貧富差距，但仍有很多工作要做，「我們實施的一些政策已經取得了部分成效，經過八年執政，我們提振了工薪階層，我們能夠與不平等的核心問題作鬥爭，這項工作雖然仍有很多沒完成，但的確有所成就。」

白思豪2015年曾定下目標，要在十年內讓80萬紐約市民脫貧；他13日表示，截至2019年，已經有52萬1000人實現脫貧；白思豪說，這項成就部分歸功於聯邦政府的合作，「脫貧的進步是跨領域、跨年齡、跨種族的，我們相信脫貧進程將持續下去，即便疫情擾亂了我們的步伐，但現在有刺激支票和兒童稅收抵免，積極的趨勢將繼續下去。」

市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的數據顯示，年收入排在全市後半部分的民眾，2014年至2019年之間的收入有所增長；副市長湯普森(Phil Thompson)表示，這期間紐約市的貧困率下降了近13%，「同時，低收入 非洲裔和西語裔工人的工資分別上漲15%和24%，但全美同期的貧困率在升高，紐約市則逆勢降低，多虧市長的關注以及市府各部門通力合作。」

白思豪還表示，在他任上紐約市確立了15元的最低時薪、普及了四歲學前班、開展了青少年暑期就業項目、確立了帶薪家事假並建立了更多可負擔住房，這些都是導致貧困率降低的因素。