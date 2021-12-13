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牛毓琳積極考慮參選州參議員 盼再寫亞裔女性參政史

記者和釗宇／紐約報導
牛毓琳表示，自己的確在積極考慮參選州參議員，挑戰現任州參議員卡范納。（記者和釗宇／攝影）
牛毓琳表示，自己的確在積極考慮參選州參議員，挑戰現任州參議員卡范納。（記者和釗宇／攝影）

此前有消息稱華裔州眾議員牛毓琳有意競選州參議員，挑戰現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)；牛毓琳12日接受本報記者採訪時說，她的確在積極考慮參選，也已致電卡范納表達意願；如果當選，她將成為紐約州歷史上首位亞裔女性州參議員。

目前卡范納代表的州參議員第26選區涵蓋曼哈頓華埠、下東城、金融區以及布碌崙(布魯克林)威廉斯堡、市中心等部分社區；City and State日前報導稱，牛毓琳可能明年會宣布挑戰卡范納，但二人均未做正面回應。

牛毓琳12日打破沉默，表示社區有不少選民和團體正力勸她參選，她自己也正在積極考慮是否參選，預計不久將作出決定；她說已經致電卡范納，表達參選意願。

牛毓琳自2017年起擔任第65選區州眾議員，已經成功連任三屆，2020年以超過64%的得票率大勝韓裔挑戰者李榮恩(Grace Lee)，但今年尚未遭遇黨內對手挑戰；牛毓琳說，疫情以來華埠社區受創嚴重，需要團結起來爭取更多資源，而她也有意迎接更大的挑戰。

她表示，和州眾議員選區不同，州參議員選區涵蓋範圍更廣，預計競選難度將增加不少；而且，目前選區重畫尚未完成，目前無法確定重畫後的州參議員第26選區的選民構成。

如果牛毓琳決定參選州參議員，就意味著她將放棄競選連任第65選區州眾議員，若選舉失敗也就意味著她將失去當前職位；但若競選成功，她將成為紐約州歷史上首位女性亞裔州參議員；牛毓琳此前已經創造多個第一，包括代第65選區的首位亞裔州眾議員，也是來自曼哈頓的首位亞裔州眾議員。

如果牛毓琳參選，預計她將給卡范納帶來重大挑戰，她在曼哈頓華埠和下東城受到廣泛支持；牛毓琳在疫情期間曾提出一系列法案幫助社區，如延長禁止逼遷令、幫助小商業者疫後恢復、為無家可歸的家庭增加住房補助等，疫情期間也親往社區派發口罩和食物；不過，她支持亞裔細分法案的政見，也遭到社區的一些批評。

紐約中華公所主席于金山表示，假如選區沒有變化，他認為牛毓琳應當繼續競選連任州眾議員，為華人社區保住這一席位，「牛毓琳在華埠和下東城根基深厚，但州參議員選區有一半在布碌崙，因此能否勝選不好說，我擔心可能導致這個代表華埠的州眾議員席位從華人手中丟失；但如果選區發生變化，則另當別論。」

目前除現任的卡范納外，還有三人已經表態將參選，分別是心理健康社工Illapa Sairitupac、州議會第65選區民主黨領袖Vittoria Fariello以及政綱偏向社會主義的律師Alana Sivin；如果牛毓琳參選，州參議員第26選區的民主黨初選將成為最受矚目的初選戰場之一。

參議員 眾議員 華埠

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