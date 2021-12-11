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稱通過非公民投票法案「詆毀選舉制度」 共和黨人提訴市議會

記者顏潔恩／紐約報導
市議會通過非公民投票法案，瑪麗奧等共和黨人將提訴。（記者和釗宇／攝影）
市議會通過非公民投票法案，瑪麗奧等共和黨人將提訴。（記者和釗宇／攝影）

紐約市議會日前通過法案，允許全市約80萬擁有合法身分的移民投票選舉市級民代，紐約市也將成為全美規模最大的允許非公民投票的行政區；但該法案隨即遭到共和黨人的抵制，國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)等人以法案違憲、摧毀選舉制度為由，將對市議會提訴。

「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)法案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權；非公民將在2023年首次參與市級選舉的投票，市選舉委員會將在明年7月之前制定計畫，包括變更選民註冊規則、設立條款為非公民提供單獨選票，避免非公民投票選舉聯邦和州級民代等。

本身是移民的市議員大多支持這項法案，但共和黨人則全員投下反對票，其中瑪麗奧、博萊利已聯合向市議會提訴；反對者表示，市議會應保持選舉制度的完整性，政府應努力在選舉中建立更多信任，而不是通過這樣的方式，剝奪合法公民的聲音。

「投票是屬於美國公民最神聖的權利，這個法案會弱化公民的聲音，且不能切實反映城市的觀點」，瑪麗奧表示，她和其他反對法案的民選官員將通過法律途徑向市議會發出挑戰。

「這是一個錯誤、非法、貶低公民權利的措施」，博萊利表示，如果允許沒有權利的人進行投票，那就淡化了560萬名公民的選票，對他們來說極不公平；作為投反對票的民主黨籍市議員，葉格(Kalman Yeger)也認為這樣的法案違憲，市議會沒有合法的力量進行改革。

市議會通過非公民投票法案，瑪麗奧等共和黨人將提訴。（本報檔案照）
市議會通過非公民投票法案，瑪麗奧等共和黨人將提訴。（本報檔案照）

投票 紐約市 共和黨

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