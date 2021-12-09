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累犯及持槍年輕人 亞當斯2大難題

編譯周芳苑／綜合8日電
累犯及持槍年輕人數量多，是候任市長亞當斯亟需解決兩大問題。（路透）
累犯及持槍年輕人數量多，是候任市長亞當斯亟需解決兩大問題。（路透）

紐約市府最新報告顯示，上月全市謀殺案數量略減、持槍被捕數量增加，其他多種犯罪活動也更加猖獗，累犯和持槍年輕人問題將讓新當選市長亞當斯(Eric Adams)備感頭痛。

亞當斯是前紐約警察局隊長，當選市長的原因之一是選民相信他能讓這座城市更安全。

即將卸任的市警總局局長希爾(Dermot Shea)8日公布最後一次犯罪簡報，他說，反覆犯罪的累犯、以及年輕人持槍數量居高不下將是新政府就任之初的兩大問題。

市長和團隊都呼籲法官採取更多措施以阻止人們上街犯罪。市長白思豪說，必須讓法庭系統恢復運作，並讓每個人知道不當行為會產生什麼樣的後果。

雖然白思豪再度將矛頭指向法院，但在他任內不得不處理讓紐約人不敢上街、搭地鐵的棘手難題。 

報告顯示，上個月謀殺案略減至24起，低於去年同期的29起，並繳獲更多槍支，但交通犯罪增加106%、共235 起，遠高於去年同期的114起，大型盜竊增加40%、至4433起，高於去年同期的3153起，仇恨犯罪也大增 97%，今年迄今為止共494起，高於去年同期251起。

希爾不諱言談到他即將留給新任市長的治安難題；累犯將是一大問題，槍擊案不斷發生，下一屆政府要在這樣的情況下有所進展，是大挑戰。

希爾說，30%槍擊被捕的人有公開重罪案，18歲以下年輕人有10%因擁有槍支被捕，遠高於去年同期的1.8% 。

對於眼前問題，希爾說，亟須解決有關累犯傷害人們的法律問題；有些罪犯一遍又一遍被捕，很不幸，這些少數累犯對紐約人造成傷害。

鑑於校內發現武器問題愈發嚴重，白思豪和希爾被問及是否該增加金屬探測器，兩人都迴避，這也將是亞當斯必須儘早解決的另一個問題。

亞當斯 白思豪 槍支

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