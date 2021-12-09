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希爾寄語下任局長 警局改革是頭號使命

編譯孫梁／綜合8日電
希爾(右)表示，警局改革將是下一任局長的頭號使命。（歐新社）
希爾(右)表示，警局改革將是下一任局長的頭號使命。（歐新社）

將在年底離任的紐約市警局長希爾(Dermot Shea)8日表示，警局改革將是下一任局長的頭號使命。

希爾將於本月31日結束兩年的局長任期，他說，繼任者和下一屆市長亞當斯(Eric Adams)政府面臨大量工作要做，包括研究如何落實市議會通過的一系列市警局改革法案。他說：「我們支持改革警局，但改革在本屆政府剛剛起步，至今仍遠未達成，因此將是下一個接棒人的頭號任務。」

市警改革是現任市長白思豪最後兩年任期的重點，面對紐約市的謀殺和槍擊案大幅升高，他兩年前任命希爾出掌市警局長。但希爾在離任前坦承：「其實我一件事都改變不了，我的團隊所能做到的，就是把紐約市在最艱難的時刻凝聚起來。」

但白思豪市長讚賞希爾的任職表現，稱「2019年底以來，他推出的社區警務和精準巡查發揮了重要作用，成功處理和度過了市警局的嚴峻危機。」

希爾上任之初沒有採取執法大動作，但隨著疫情的爆發，以及明尼蘇達州的弗洛伊德之死引發的街頭抗議，希爾領導下的市警局的不作為引來許多爭議。

紐約市的槍擊案和兇殺案近來持續升高，今年迄今發生槍案1476起，雖僅比去年同期增加33起，但卻是2019年的兩倍。

截至12月5日，全市發生謀殺446起，去年全年是440起，今年的數字比疫情爆發前的2019年增多45%。

儘管得到市長的讚許，但希爾任內的謀殺和槍擊案都出現大幅上升。兇案升高並非紐約僅有，雖然市警和市府採取了措施並取得進展，但惡化趨勢並未扭轉，希爾在弗洛依德事件的抗議中面臨領導不力的批評。

市警認為，法院對案件處理緩慢以及市議會推動的保釋改革，是造成槍枝暴力升高的因素。希爾至今仍認為，下一屆政府在槍枝暴力上面臨的挑戰是慣犯，「在我們逮捕的槍擊案犯中，30%有過重罪被捕紀錄。」

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