布碌崙華社設宴支持霍楚連任 望州府重視華人權益

亞總會和多個僑團日前設宴支持州長霍楚競選連任。(亞總會提供)

美國亞裔 社團聯合總會和多個僑團日前在布碌崙(布魯克林)8大道酒樓設宴支持紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)競選連任，華人 就亞裔仇恨犯罪、華社經濟問題向其反映，希望州府能重視華人權益；霍楚表示，連任將會推出最利於社區的政策，維護移民團體的權益。

亞總會主席陳善莊(右)歡迎霍楚(左)。(亞總會提供)

當天晚宴由亞總會主席陳善莊、和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)聯合主持，上千名華人到場支持，大家感謝霍楚在百忙之中抽空出席，並以紐約市華社問題與她交流。

陳善莊向霍楚指出多個華社面臨的迫切問題，首先是因疫掀起的亞裔仇恨犯罪依然在各個區域發生，這些事件相信比報導出來的還要多；而保釋改革法的實行造成犯罪率居高不下，被捕入獄也起不了作用，這樣如何保障壞人在傷害無辜的人後能得到應有懲罰？

他希望州府推行真正能打擊針對亞裔暴力的政策，並自薦加入州府亞裔咨詢委員會，有意在社區展開安全巡邏工作，這樣能直接向州府反映情況。

他也針對亞裔細分法案、市府在華社建監獄、及遊民收容所問題表達擔憂，希望霍楚了解細分法案分化亞裔的後果，能盡早否決；另外民眾在面對可能給環境帶來惡化及治安隱患的問題上非常關心，但市府卻不採納居民意見，拒絕溝通的態度令社區感到憤怒。

霍楚先是向華社的熱情表示感激，強調自己理解以上華人面臨的難題，她連任後一定會做出最利於社區的安排，絕不食言；她也表示明白小商家、租客和房東在這次疫情中都遭遇巨大打擊，州府近日將宣布一個協助房東度過困難的相關政策，當晚雖未透露內容，但呼籲大眾拭目以待。