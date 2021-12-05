我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

民眾選票自填屬意紐約市長 桑德斯、女神卡卡在列

編譯孫梁／綜合4日電
普選中數千選民不滿意候選人，自填屬意人選。(美聯社)
普選中數千選民不滿意候選人，自填屬意人選。(美聯社)

上月紐約市普選時，數千名選民因不滿意選票上的市長候選人，而自行填寫屬意人選。市選舉委員會本周公布普選結果顯示，選民屬意的候選人五花八門，包括政治人物、名流、體育明星和公眾人物，甚至還有作古人士。

名流中包括金卡戴珊(Kim Kardashian)，影星兼製片人和導演林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)，電影導演史派克李(Spike Lee)，脫口秀主持人柯伯特(Stephen Colbert)、尼斯(Desus Nice)和諾亞(Trevor Noah)。

另外還有九位演員、四名歌手、四個諧星，以及主演「黃金女郎」(The Golden Girls)的近百歲女星貝蒂懷特(Betty White)，紐約出身的女神卡卡(實名為Stefani Germanotta)，也都在選票上有名；甚至連「聖誕老人」也是人選。

選民自行填寫的人選多達數百，幾乎全是僅一張支持票，獲得兩張以上選票的多為各級政治人物，包括聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)的29張，及前州長葛謨(Andrew Cuomo)的14張。

佛蒙特州的桑德斯(Bernie Sanders)獲得28張選票，這位布碌崙(布魯克林)出生的聯邦參議員顯然被寄予回歸紐約出任市長的厚望。前國務卿喜萊莉·柯林頓獲得26張選票；曾任明尼蘇達州聯邦參議員的「周六夜現場」演員佛蘭克(Al Franken)獲四張選票。

部分前總統也是選民的中意人選，包括歐巴馬的五張選票、柯林頓的一張，曾是紐約市居民的川普獲得29張。

2013年卸任市長的彭博，此次有116個選民希望他重新出山，以期擔任第四屆紐約市長。任職期間經歷坎坷的離任市長白思豪(Bill de Blasio)，也有17人認為他應繼續留崗，但有兩人將他的名字寫成Warren Wilhelm，白思豪出生時的用名。

被認為應出任市長的體育明星包括洋基隊的Aaron Judge及其隊友Aaron Hicks，兩人都各獲一張選票，而前洋基隊和大都會隊的Darryl Strawberry則獲得兩張。

紐約市 導演 白思豪

上一則

紐約州8例Omicron 全美最多

下一則

8大道遊民收容所鑽地 華人憂將動工

延伸閱讀

歧視長者？馬斯克建議應禁止超過70歲的人競選公職

歧視長者？馬斯克建議應禁止超過70歲的人競選公職
班奈狄克、女神卡卡獲紐約影評人協會影帝影后

班奈狄克、女神卡卡獲紐約影評人協會影帝影后
Omicron紐約確診5例 白思豪：社區傳播已開始

Omicron紐約確診5例 白思豪：社區傳播已開始
賀錦麗辦公室再傳人事異動 首席發言人桑德斯年底去職

賀錦麗辦公室再傳人事異動 首席發言人桑德斯年底去職
白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元