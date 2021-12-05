民眾選票自填屬意紐約市長 桑德斯、女神卡卡在列

普選中數千選民不滿意候選人，自填屬意人選。(美聯社)

上月紐約市 普選時，數千名選民因不滿意選票上的市長候選人，而自行填寫屬意人選。市選舉委員會本周公布普選結果顯示，選民屬意的候選人五花八門，包括政治人物、名流、體育明星和公眾人物，甚至還有作古人士。

名流中包括金卡戴珊(Kim Kardashian)，影星兼製片人和導演 林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)，電影導演史派克李(Spike Lee)，脫口秀主持人柯伯特(Stephen Colbert)、尼斯(Desus Nice)和諾亞(Trevor Noah)。

另外還有九位演員、四名歌手、四個諧星，以及主演「黃金女郎」(The Golden Girls)的近百歲女星貝蒂懷特(Betty White)，紐約出身的女神卡卡(實名為Stefani Germanotta)，也都在選票上有名；甚至連「聖誕老人」也是人選。

選民自行填寫的人選多達數百，幾乎全是僅一張支持票，獲得兩張以上選票的多為各級政治人物，包括聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)的29張，及前州長葛謨(Andrew Cuomo)的14張。

佛蒙特州的桑德斯(Bernie Sanders)獲得28張選票，這位布碌崙(布魯克林)出生的聯邦參議員顯然被寄予回歸紐約出任市長的厚望。前國務卿喜萊莉·柯林頓獲得26張選票；曾任明尼蘇達州聯邦參議員的「周六夜現場」演員佛蘭克(Al Franken)獲四張選票。

部分前總統也是選民的中意人選，包括歐巴馬的五張選票、柯林頓的一張，曾是紐約市居民的川普獲得29張。

2013年卸任市長的彭博，此次有116個選民希望他重新出山，以期擔任第四屆紐約市長。任職期間經歷坎坷的離任市長白思豪 (Bill de Blasio)，也有17人認為他應繼續留崗，但有兩人將他的名字寫成Warren Wilhelm，白思豪出生時的用名。

被認為應出任市長的體育明星包括洋基隊的Aaron Judge及其隊友Aaron Hicks，兩人都各獲一張選票，而前洋基隊和大都會隊的Darryl Strawberry則獲得兩張。