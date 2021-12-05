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史無前例 準紐約市長亞當斯過渡團隊多達750人

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯的過渡團隊由750人組成，史無前例。(美聯社)
亞當斯的過渡團隊由750人組成，史無前例。(美聯社)

即將成為史上第二位非洲裔紐約市長的亞當斯(Eric Adams)，日前共宣布750人的過渡團隊成員，創下史無前例的紀錄；據悉名單中有十多人來自市長白思豪(Bill de blasio)及前市長彭博(Michael R. Bloomberg)的團隊，將協助他順利接手。

「這個史無前例的團隊集合了許多偉大思想家和勤奮的人，他們代表著紐約市的多元背景及觀點，將協助我做足準備」，亞當斯在聲明中表示；而過去白思豪和彭博的過渡團隊都不到百人，亞當斯的團隊相較之下多出幾倍，並從兩人的團隊中招攬十多名助手。

來自彭博團隊的包括前交通局局長柯沈捷(Janette Sadik-Khan)、以及前第一副市長的霍洛維(Cas Holloway)；另外白思豪團隊的公關負責人Wiley Norvell、高級顧問Andrea Hagelgans也在名單中。

在亞當斯的組織下，20個負責不同課題如房屋、教育和公共安全等的委員會已組成，其過渡團隊成員將被分派在不同的委員會中；而部分成員已開始面試關鍵職位的候選人，制定首要任務。

目前加入過渡團隊的亞裔代表包括紐約移民聯盟前行政總監崔慶漢(Steven Choi)、亞美正義聯盟主席李立民；自薦並成功入選的李立民也是教育聯盟的行政總監，表示將把亞裔社區的聲音傳達給市長團隊，並希望亞當斯信守競選時有關保留及擴大特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班的承諾。

在競選期間堅定支持亞當斯的市議員顧亞明也位列其中。

亞當斯 白思豪 亞裔

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