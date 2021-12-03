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布碌崙20年來首位共和黨市議員 韋爾尼科夫就職

記者顏潔恩／紐約報導
韋爾尼科夫(中)宣布就職擔任第48選區市議員。(取自推特)
韋爾尼科夫(中)宣布就職擔任第48選區市議員。(取自推特)

新當選的共和黨籍市議員韋爾尼科夫(Innna Vernikov)日前已宣誓就職，接替布碌崙(布魯克林)羊頭灣前市議員康德全(Chaim Deutsch)提前卸任留下的空位，成為20年以來代表布碌崙選民發聲的共和黨人。

一般來說，市議員都在明年1月1日正式上任，但因48選區前市議員康德全稅務詐欺罪名成立，在屆滿卸任數個月前便離職，因此提前安排由韋爾尼科夫補上；康德全上個月已到上州Otisville監獄開始三個月的刑期。

「宣誓就任市議員有著一種難以置信的榮譽感」，韋爾尼科夫表示，花了20年終於選出一名代表選民發聲的共和黨籍市議員，是社區歷史性的勝利；她說已等不及開始工作，為選區民眾服務，「期待成為他們在市議會的聲音。」

市議會第48選區包括羊頭灣、曼哈頓海灘、布萊頓海灘及Homecrest等地，自2003年共和黨籍的高頓(Marty Golden)從市議會卸下並出任州參議員後，一直由民主黨人輪替；但儘管如此，布碌崙南區的選民在意識形態上偏保守，在2016年及2020年川普兩次競選總統時，獲得該地區許多選民支持。

韋爾尼科夫能贏得此次競選，與部分選民厭倦左翼民主黨人的極端政策有關，掀起全美和地方選舉的一股「紅潮」；11月普選讓市議會增加了兩名共和黨代表，目前一共有五名共和黨市議員。

雖然在由51名市議員組成的會裡，共和黨還是占少數，但有些議員懂得拉攏保守派民主黨人，包括布碌崙葉格(Kalman Yeger)、皇后區霍頓(Bob Holden)等議員，影響力已不容小覷；共和黨人未來的發言權比從前來得更大，在勢均力敵的政策當中，有機會起到關鍵作用。

共和黨 布碌崙 民主黨

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