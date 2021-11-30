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鮑德溫杯葛指控文化 葛謨主播弟弟曾阻止

編譯周芳苑／綜合29日電
CNN電視台主持人克里斯．葛謨(右)曾試圖阻止演員鮑德溫代表前州長哥哥葛謨公開反對「指控文化」。(美聯社)
CNN電視台主持人克里斯．葛謨(右)曾試圖阻止演員鮑德溫代表前州長哥哥葛謨公開反對「指控文化」。(美聯社)

紐約前州長葛謨(Andrew Cuomo)涉性騒擾而下台，他擔任電視台CNN主持人的弟弟克里斯．葛謨(Chris Cuomo)今年稍早告訴調查人員，曾試圖阻止演員鮑德溫(Alec Baldwin)代表四面楚歌哥哥公開反對「指控文化」（Cancel culture，又稱嗆聲文化）。

CNN 主持人葛謨作證說，他和哥哥都認識這位演員，一位身分不明、非常要好的朋友打電話告訴他，該演員想談論指控文化或政治正確性(political correctness)。

克里斯．葛謨隨即要求這位演員不要這麼做。他不相信鮑德溫能權衡什麼做法必有幫助或保有尊重，所以不贊成。

但是，如今捲入參演電影《魯斯特》(Rust)片場致命槍擊爭議的鮑德溫無視克里斯．葛謨的要求，3 月初硬是在社群媒體Instagram發布近 15 分鐘的視頻。

鮑德溫在短片中咆哮，疫情下人們既憤怒又痛苦，又多得是時間，指控文化已然興起；他還提到導致前紐約州長葛謨下台的性騷擾調查，稱司法部長將調查對州長的指控，又補充，只有到那個時候，才能談論辭職。

克里斯．葛謨作證說，他哥哥的資深助理德羅薩 (Melissa DeRosa) 3月7日提醒他注意相關報導時，他並不知道有鮑德溫那支視頻，但確實知道該視頻的緣由。

克里斯．葛謨高機密宣誓證詞官方內容是州檢察長詹樂霞(Letitia James)公開的最新紀錄之一，還包括德羅薩的兩天採訪錄影。

正尋求民主黨明年提名競選州長的詹樂霞表示，上個月對前州長葛謨提起輕罪指控後，將公布資料，力求完全透明。

63歲的前州長葛謨被指控上個月對33歲另一助理卡米索(Brittany Commisso)襲胸、襲臀。

前州長葛謨在詹樂霞公布報告指稱他三屆州長任期內對 11名女性性騷擾後，今年8 月辭職。

葛謨 性騷擾 紐約州

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