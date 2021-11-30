訕笑、不屑…葛謨馬拉松式問話錄影公開

根據州檢察長公布的約談錄影，前州長葛謨對問話的前聯邦檢察官金賢俊說，他對女色有不凡的抵禦力。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日公布對前州長葛謨 進行性侵調查的部分材料，其中包括葛謨與調查人員幾乎一整天的約談問話錄影；錄影分為八個部分，展現出葛謨在問話期間的種種表現，包括他面露不悅和坐立不安、質疑調查人員的獨立性、開玩笑解嘲，以及像是開記者會般的高談闊論。

這段八小時又48分鐘的約談問話，是7月17日在曼哈頓三大道的州長辦公室進行的，對話人是葛謨與詹樂霞聘請的調查負責人、前聯邦檢察官 金賢俊(Joon Kim)。

詹樂霞公布的材料還有對州府及其他相關人士的訪談筆錄，其中包括葛謨的秘書梅麗莎·德羅莎(Melissa DeRosa)、發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)，以及葛謨的弟弟、CNN主播克里斯．葛謨等人；德羅莎的約談筆錄是第一次公布，其中包括7月5日和6日的兩段錄影。

在與調查人員的馬拉松式約談錄影中，葛謨與金賢俊就何謂女友以及女友對當代人意味著什麼，展開了拉鋸式的爭辯，葛謨不時搖頭和笑出聲來，他說：「金先生，我知道你不得不對我們談到的這些詞彙及其含義做出認真的定義。」葛謨這樣說的時候露出的訕笑，彷彿使人想起前總統柯林頓 1998年的錄影談話，當時柯林頓對「是」的定義提出了挑戰，令人印象深刻。

葛謨在錄影中多次表現出對金賢俊的不屑，指責他以前在擔任聯邦檢察官時對自己的調查，葛謨說：「我認為你是個公平的變態人。」稍後金賢俊問葛謨：「你2020年12月7日在州長官邸，究竟是否摸過布里塔妮·卡米索(Brittany Commisso)的身體？」葛謨聞聲後連喊「從來沒有」，說「那樣就是瘋了，觸摸女性的胸，會讓我在指控面前毫無申辯之力。」葛謨說：「我63歲了，在聯邦和州都擔任過公職，想構陷我的人很多，但我時刻保持警惕，我有不凡的抵禦力。」

卡米索對葛謨提出刑事指控，葛謨明年1月7日將在州府奧伯尼出庭。