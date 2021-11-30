葛謨開始領養老金 每月4219元

管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

儘管前州長葛謨 因為性醜聞而被迫辭職，但他仍可繼續領州政府的錢，上月剛領到他的第一張4219元養老金支票。

州主計長辦公室的發言人表示：「紐約州 的福利加上地方退休 體系，葛謨一個月的退休待遇是4219.11元；他10月領到了他的第一筆養老金給付。」

葛謨今年8月在一系列性醜聞的壓力下被迫辭職，如今他又因在州府奧伯尼面臨性侵的輕罪刑事指控，而定於明年1月出庭。

此外，葛謨還面臨不當利用州府的資源與人力，為自己出書以宣揚抗疫功勞並且為己獲利的指控，現又傳出他開始領取州府的養老金，勢將引起更多的爭議。

州主計長辦公室有明文規定，養老金的領取人如果被定重罪，其養老金可被剝奪；但對葛謨的每項指控最終能否成真，目前仍不清楚，而且他迄今尚未面臨任何重罪指控。

與此同時，葛謨竭力否認他有任何過錯；他的律師芮塔·葛拉文(Rita Glavin)表示：「葛謨州長從來沒有攻擊過任何人，奧伯尼警長提控的動機明顯不當。」

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)說：「為葛謨出書效力的人都是自願的，而且是利用他們的業餘時間。」