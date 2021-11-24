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亞當斯重塑紐約安全 華人力挺嚴打犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
市議員顧雅明支持加強社區警力。(記者顏潔恩/攝影)
市議員顧雅明支持加強社區警力。(記者顏潔恩/攝影)

候任市長亞當斯(Eric Adams)嚴厲打擊犯罪的立場，與「黑人的命也是命」(BLM)領導者產生嫌隙；23日包括華裔在內的組織領袖和民選官員在布碌崙(布魯克林)集會，強調只有公共安全有保障，社區才會繁榮和諧，支持亞當斯重塑紐約市公共安全、反對削減警局經費。

亞當斯此前與BLM大紐約分會聯合創始人紐瑟姆(Hawk Newsome)等人舉行閉門會談，紐瑟姆事後威脅稱，如果亞當斯重組市警便衣小組，就將發起「暴動」；對此亞當斯也態度強硬表態，會嚴厲打擊犯罪。

23日在布碌崙區政庭前舉行的集會中，到場者包括華裔、白人和非洲裔，強調無論是什麼族裔，最大的訴求是城市的「和平和團結」；支持亞當斯打擊犯罪的立場，「將紐約市從暴力罪犯的手中奪回來。」

「沒有安全就沒有社區繁榮可言」，參加集會的華裔市議員顧雅明表示，要從新冠疫情中復甦，需要外國旅客到訪促進紐約市的經濟，但若治安亮紅燈，很多旅客就會卻步；且連市民外出工作、搭乘公共交通工具，也不能放鬆警惕。

顧雅明說，加強警力和社區巡邏，是維護公共治安最主要的方式；在亞當斯的鼓勵下，社區也能建立民安隊自主巡邏，街區發生任何事時能立即通報警方。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，「安全是一切發展的前提」，他說更多紐約客都贊同亞當斯的政綱，要打擊暴力犯罪。

中美紐約布魯克林牌樓協會會長鄭棋蓉表示，紐約市是移民城市，在這裡各族裔都是一家人，不容許有人遭到暴力對待；她說亞當斯之前為遏止仇恨亞裔犯罪而發聲，現在也為保障全紐約人的安全作努力。

包括華裔在內的組織領袖和民選官員在布碌崙召開記者會，支持亞當斯重塑紐約市公共安全...
包括華裔在內的組織領袖和民選官員在布碌崙召開記者會，支持亞當斯重塑紐約市公共安全。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 亞當斯 華裔

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