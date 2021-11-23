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詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

記者和釗宇／紐約報導
長島蘇福克郡郡長貝隆最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長。（州長辦公室提供）
長島蘇福克郡郡長貝隆最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長。（州長辦公室提供）

知情人士表示，宣布參選紐約州長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，已經開始挑選競選搭檔，長島蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長；威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也是考慮人選。

紐約郵報報導，貝隆曾與詹樂霞的顧問在民主黨民代前往波多黎各的旅途中私下會面；知情人士表示，會面效果很好，詹樂霞團隊談到了競選事宜，也談到了貝隆本人及其政治態度，「會談觸及了可能的參選意向，但並未涉及實質商討，這是建立關係良好的開始；和詹樂霞一樣，貝隆也是一位改革者，尤其是打擊司法系統腐敗方面。」

儘管詹樂霞並未與貝隆見面，但雙方已同意保持進一步接觸；不過，已經連任三屆郡長、必須離任的貝隆此前表示，可能有意明年參選州長；競選策略師申科夫(Hank Sheinkopf)表示，詹樂霞此舉意在擴大自己在全州範圍內的支持度，「她需要贏得郊區，最好的機會就是長島，貝隆將帶給她保守派、打擊犯罪的背景。」貝隆反對撤資警局，對待犯罪立場強硬，這與霍楚的副州長本傑明(Brian Benjamin)態度完全相反。

此外，也有報導稱，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在詹樂霞考慮範圍之內，她曾參加拉蒂默競選連任慶功會；對此，拉蒂默在一份聲明中表示，競選搭檔是詹樂霞才有權決定的事，「現在有很多有才之士，我相信她將作出最好的選擇，沒必要猜測；她將很快宣布決定，無論是在哪個角色，我都將繼續推動紐約州前進。」

其他的人選還包括州參議員斯庫費斯(James Skoufis)和綺色佳市長麥瑞克(Svante Myrick)；另一位知情人士說，詹樂霞團隊10月中旬就已經聯繫斯庫費斯，「他很年輕，籌款能力強，和州議會關係好，競選經驗豐富，是一個不錯的選擇。」

詹樂霞競選搭檔，威徹斯特郡長拉蒂默在考慮範圍之內。（州長辦公室提供）
詹樂霞競選搭檔，威徹斯特郡長拉蒂默在考慮範圍之內。（州長辦公室提供）

紐約州 長島 民主黨

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