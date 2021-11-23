詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

長島蘇福克郡郡長貝隆最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長。（州長辦公室提供）

知情人士表示，宣布參選紐約州 長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，已經開始挑選競選搭檔，長島 蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長；威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也是考慮人選。

紐約郵報報導，貝隆曾與詹樂霞的顧問在民主黨 民代前往波多黎各的旅途中私下會面；知情人士表示，會面效果很好，詹樂霞團隊談到了競選事宜，也談到了貝隆本人及其政治態度，「會談觸及了可能的參選意向，但並未涉及實質商討，這是建立關係良好的開始；和詹樂霞一樣，貝隆也是一位改革者，尤其是打擊司法系統腐敗方面。」

儘管詹樂霞並未與貝隆見面，但雙方已同意保持進一步接觸；不過，已經連任三屆郡長、必須離任的貝隆此前表示，可能有意明年參選州長；競選策略師申科夫(Hank Sheinkopf)表示，詹樂霞此舉意在擴大自己在全州範圍內的支持度，「她需要贏得郊區，最好的機會就是長島，貝隆將帶給她保守派、打擊犯罪的背景。」貝隆反對撤資警局，對待犯罪立場強硬，這與霍楚的副州長本傑明(Brian Benjamin)態度完全相反。

此外，也有報導稱，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在詹樂霞考慮範圍之內，她曾參加拉蒂默競選連任慶功會；對此，拉蒂默在一份聲明中表示，競選搭檔是詹樂霞才有權決定的事，「現在有很多有才之士，我相信她將作出最好的選擇，沒必要猜測；她將很快宣布決定，無論是在哪個角色，我都將繼續推動紐約州前進。」

其他的人選還包括州參議員斯庫費斯(James Skoufis)和綺色佳市長麥瑞克(Svante Myrick)；另一位知情人士說，詹樂霞團隊10月中旬就已經聯繫斯庫費斯，「他很年輕，籌款能力強，和州議會關係好，競選經驗豐富，是一個不錯的選擇。」