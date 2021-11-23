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服務12載 卸任在即 顧雅明寄語法拉盛

記者張心／紐約報導
市議員顧雅明感恩節寄語法拉盛社區。（記者張心／攝影）
市議員顧雅明感恩節寄語法拉盛社區。（記者張心／攝影）

法拉盛第20選區服務逾12載的市議員顧雅明，22日藉感恩節即將到來之際，感謝媒體對社區的關注和紀錄，並從交通、住房、商業和教育等議題，寄語法拉盛未來的進一步發展；對於卸任後下一步的從政走向，面對其即將加入亞當斯團隊擔任副市長的傳聞，顧雅明幽默回應，「聽從老天的安排。」

顧雅明回憶，法拉盛社區這些年來變化巨大，人口飛速增長，商業蓬勃發展，高樓大廈拔地而起，街角巷陌人潮洶湧，「這裡完全變成了一個繁忙的寶地，特別是適合小商家經營，全紐約甚至全美的華人都會到此光顧，吃飯和購物等商圈的距離都只有五到十分鐘，是個非常便利的華人社區。」

顧雅明直言，如今眼前的法拉盛放在十年前他自己也不敢想像想象，如果拿出上任之前和現在的照片對比，自己也會嚇一跳，「逐漸成為一個美食、金融和醫療中心，多了很多住宅樓和商業樓，而且建設的非常漂亮；我也很欣慰看到服務老人的機構越來越多，能方便各個年齡層的華人生活。」

談及未來的法拉盛發展，顧雅明表示，希望能多一些可負擔的住房；其次是交通能夠得到改善，「大的趨勢當然是鼓勵人們坐公車、乘地鐵，但也要照顧一定要開車的人群，所以未來一定要找個地方給他們停車，在兩種政策間找到合理的平衡點。」

顧雅明說，華人最關心的教育，他發現不少法拉盛社區的公校都太擁擠，未來希望當地教育機構能夠擁有更大的運營面積。

他也呼籲小商販不要再在街邊隨意擺攤，政府馬上要把街頭散戶清理，即使他知道路邊攤是一種特色，但在當地就要遵守當地的法律；現在疫情逐漸過去，希望大家能夠及時留給居民通暢的街道環境。

「雖然即將卸任，但是我不會離開這裡，我的家在這裡，我的生意還在這裡，我堅信法拉盛以後的發展會比現在更好。」顧雅明表示，從政到現在最大的感受，就是對於自己有機會幫助選民的滿足感，「我每天晚上都睡得很踏實，因為回想到今天做了些實在的事情；路上碰到的選民，跟我說「Peter你很好，幫我做了什麼什麼」，這是我人生中最享受的時刻。」

法拉盛 華人 教育

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