參選紐約州長 詹樂霞開始挑選競選搭檔 蘇福克、威郡郡長最有可能

州檢察長詹樂霞宣布參選州長，將與霍楚同台競爭。（美聯社）

知情人士表示，已經宣布參選紐約州 長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)已經開始挑選競選搭檔，長島 蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長；同時，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在考慮範圍之內。

紐約郵報報導，貝隆曾與詹樂霞的顧問在民主黨 民代前往波多黎各的旅途中私下會面；知情人士表示，會面效果很好，詹樂霞團隊談到了競選事宜，也談到了貝隆本人及其政治態度，「會談觸及了可能的參選意向，但並未涉及實質商討，這是建立關係良好的開始；和詹樂霞一樣，貝隆也是一位改革者，尤其是打擊司法系統腐敗方面。」

此外，也有報導稱，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在詹樂霞考慮範圍之內，她曾參加拉蒂默競選連任慶功會；對此，拉蒂默在一份聲明中表示，競選搭檔是詹樂霞才有權決定的事，「現在有很多有才之士，我相信她將作出最好的選擇，沒必要猜測；她將很快宣布決定，無論是在哪個角色，我都將繼續推動紐約州前進。」