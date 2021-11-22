我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

參選紐約州長 詹樂霞開始挑選競選搭檔 蘇福克、威郡郡長最有可能

記者和釗宇／紐約報導
州檢察長詹樂霞宣布參選州長，將與霍楚同台競爭。（美聯社）
州檢察長詹樂霞宣布參選州長，將與霍楚同台競爭。（美聯社）

知情人士表示，已經宣布參選紐約州長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)已經開始挑選競選搭檔，長島蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)最有希望與詹樂霞搭檔，參選副州長；同時，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在考慮範圍之內。

紐約郵報報導，貝隆曾與詹樂霞的顧問在民主黨民代前往波多黎各的旅途中私下會面；知情人士表示，會面效果很好，詹樂霞團隊談到了競選事宜，也談到了貝隆本人及其政治態度，「會談觸及了可能的參選意向，但並未涉及實質商討，這是建立關係良好的開始；和詹樂霞一樣，貝隆也是一位改革者，尤其是打擊司法系統腐敗方面。」

此外，也有報導稱，威徹斯特郡長拉蒂默(George Latimer)也在詹樂霞考慮範圍之內，她曾參加拉蒂默競選連任慶功會；對此，拉蒂默在一份聲明中表示，競選搭檔是詹樂霞才有權決定的事，「現在有很多有才之士，我相信她將作出最好的選擇，沒必要猜測；她將很快宣布決定，無論是在哪個角色，我都將繼續推動紐約州前進。」

紐約州 長島 民主黨

上一則

最新民調：紐約州長初選霍楚領先 白思豪墊底

下一則

曼哈頓時報廣場附近大樓起火 濃煙吞噬建築7人受傷

延伸閱讀

最新民調：紐約州長初選霍楚領先 白思豪墊底

最新民調：紐約州長初選霍楚領先 白思豪墊底
鋪路選州長? 白思自誇教育成就

鋪路選州長? 白思自誇教育成就
槓上州檢察長詹樂霞？葛謨傳將再選州檢察長

槓上州檢察長詹樂霞？葛謨傳將再選州檢察長
紐約客談／詹樂霞選州長 葛謨是墊腳石須踩死

紐約客談／詹樂霞選州長 葛謨是墊腳石須踩死
詹樂霞公布葛謨性騷調查問訊筆錄 葛謨毫無悔意

詹樂霞公布葛謨性騷調查問訊筆錄 葛謨毫無悔意

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好