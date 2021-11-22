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鋪路選州長? 白思自誇教育成就

記者和釗宇／紐約報導
白思豪21日在參加活動時誇耀自己市長任內在教育政策方面的成就，並重申自己提出的學校全年開放的主張。（市長辦公室提供）
白思豪21日在參加活動時誇耀自己市長任內在教育政策方面的成就，並重申自己提出的學校全年開放的主張。（市長辦公室提供）

有傳言將在明年競選州長的紐約市白思豪(Bill de Blasio)，21日在參加活動時誇耀自己市長任內在教育政策方面的成就，並重申自己提出的學校全年開放的主張。

白思豪21日在位於曼哈頓哈林區的教堂進行了競選式的演講；他日前提出一項計畫，希望給全州學生提供暑期班機會，並擴大課後班項目，所有成本通過向富人徵稅來支付；白思豪21日再次提起這個計畫，「我希望為紐約市和全州的每個家庭提供保證，那就是家長應該知道他們的孩子一直處在一個安全、積極的處所，不是到每天下午2時半或3時放學，而是每個工作日的整個下午。」

他說，「這應當成為每個家庭的權利，如果你希望自己的孩子一整天在學校，就應該能夠實現。」白思豪說，他也希望全州所有學生暑期也能待在「美麗而積極」的環境裡，並提及他在紐約市實施的暑期班項目「夏日崛起」(Summer Rising)。

白思豪還細數了他2013年就任以來在教育方面的成就，包括四歲學前班項目(Pre-K)，「這些成就原本永遠無法達成，但只要有信念，民眾有需求，現在紐約市就能給所有兒童提供高質量的四歲學前班項目，我們看到這個項目是有作用的，對很多家庭大有幫助；而且，我們即將實現全民三歲學前班項目，所有三歲兒童都能獲得免費、高質量的日托服務，每個家庭都應知道他們有所指望。」

白思豪上周就提出了在全州實施全日制學校的計畫，但仍未表態參選州長，僅表示將繼續公共服務；白思豪已擔任兩屆紐約市長，如果他競選州長，將在初選中面臨多位強勁競爭對手，包括現任州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)及紐約市公益維權人威廉姆斯(Jumaane Williams)等。另外，前州長葛謨也試圖東山再起，可能繼續參選州長，都導致明年的州長選舉將成為史上最艱鉅的選戰之一。

紐約市 白思豪 教育

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