紐約副市長之位 亞當斯點名長島國會眾議員蘇奧齊

蘇奧齊(前右)在普選前為亞當斯(前左)競選紐約市長背書。（取自蘇奧齊臉書）

即將上任紐約市 長的亞當斯 (Eric Adams)日前表示，正在努力說服曾任長島 納蘇郡郡長的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，成為自己任內的副市長之一；蘇奧齊對此回應非常榮幸，將利用下周的感恩節假期仔細考慮。

亞當斯20日在皇后區的一場記者會上表示，「蘇奧齊作為國會眾議員，一直在為紐約市發聲，我認為在市府前進的路上，需要他這樣的角色。」

一起參加活動的蘇奧齊表示，他計畫在接下來的感恩節假期仔細考慮這份工作邀約，「我非常高興新市長希望我輔佐他共同解決紐約市的問題，這是我們深厚友誼的見證，也說明他對我可以協助管理龐大的政府機構、完成工作並解決問題的信任。」

蘇奧齊曾於2005年當選長島納蘇郡郡長，四年後競選連任失敗；也曾於2006年參選紐約州長，但在民主黨初選中敗給前州長思必策(Eliot Spitzer)；2016年，蘇奧齊當選國會第三選區眾議員，連任至今。

本月初，59歲的蘇奧齊表示，他非常有意參選下屆紐約州長，將在本月底決定是否尋求民主黨的提名參選，所以面對亞當斯當前伸出的橄欖枝，蘇奧齊幽默回應稱，「這個感恩節的確有很多事情要決定」。

蘇奧齊曾是亞當斯競選市長路上堅定的背書力量，作為溫和派的民主黨人士，他反對左傾極端主義，甚至在本月普選前呼籲長島選民改投共和黨；擁有會計師執照(CPA)和法學博士學位(JD)的他，也是眾院籌款委員會成員。

不同於總統和州長只有一位副手，根據紐約市憲章，市長可以任命一名或多名副市長，譬如當前白思豪就有首席副市長(First Deputy Mayor)、住房和經濟發展副市長、健康和人類服務副市長、運營副市長、戰略策畫副市長，以及去年新任命的人資主任和行政副市長。

紐約市憲章的規定，如果市長因外出、疾病、死亡，或是辭職、免職、失職等原因造成職位空缺，則接任順位為市公益維權人(Public Advocate)，繼而是市主計長(City Comptroller)；副市長都沒有資格接任市長職位。