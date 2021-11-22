州議員：葛謨的確「極大歪曲」養老院染疫死亡數

州眾議會即將公布報告，認定葛謨政府在疫情初期的確「極大歪曲」了養老院染疫死亡人數。（州長辦公室提供）

紐約前州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前因養老院 疫情醜聞，遭到州參議會調查，州參議會司法委員本周將公布調查報告；已經審閱報告的州參議員表示，報告認定葛謨政府在疫情初期的確「極大歪曲」了養老院染疫死亡人數，若葛謨未辭職，則調查內容足以支持啟動彈劾 程序。

州眾議會今年3月就組成對葛謨的彈劾調查團隊，調查的內容包括葛謨的性騷擾醜聞、掩蓋養老院疫情以及濫用公權出書醜聞，並承諾將公開調查報告，即便葛謨已經辭職；目前部分議員仍然呼籲彈劾葛謨，以確保他未來不再有機會競選公職，但眾議長希士提(Carl E. Heastie)和司法委員會主席拉文(Charles Lavine)均不支持，認為此舉可能違憲。

州眾議員施泰克(Phil Steck)表示，如果葛謨仍然在位，報告內容足以讓州參議會啟動對葛謨的彈劾程序，認為報告是「正確、正義且公平的」；而且他認為，根據報告，可以做出非常合理的推斷，即葛謨價值510萬元的自傳出版生意與其操縱養老院染疫死亡數據是有關聯的；施泰克還說，調查報告也「強烈證實」了州檢察長辦公室有關葛謨性騷醜聞的調查報告內容。

施泰克表示，這份報告上周末已經完成，約有45頁，目前只允許眾議會司法委員會成員審閱；他說，負責調查的外聘法律公司Davis Polk & Wardwell LLP，並未對葛謨進行詢問。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)則表示，施泰克長期反對葛謨政府， 並批評他虛偽、使用雙重標準；阿佐帕迪還批評州眾議會司法委員會，因報告並未提供給葛謨或其律師，「這是他們的特權，但這又一次製造出只有一面之詞的報告。」

施泰克還表示，這份報告還透露了各路出版商為葛謨的抗疫自傳競價的細節；然而，葛謨醜聞爆發後，這本自傳卻成了出版商的包袱；此前，州府成立的一個操守委員會取消了葛謨出書交易的授權，因葛謨此前表示出書完全使用自己的時間，不會使用州府資源，但顯然葛謨違反了州府的操守規定；這一細節也在州眾議會的調查報告中確認。