李凱健當選第47選區市議員

受到廣泛華人支持的第47市議會選區民主黨候選人李凱健最後勝出。(記者顏潔恩/攝影)

缺席選票計算完畢後，受到廣泛華人 支持的第47市議會選區民主黨候選人李凱健(Ari Kagan)，最終以超出1000張票數的成績勝出，成為現任市議員崔馬克(Mark Treyger)的接班人；共和黨對手蘇斯卡(Mark Szuszkiewicz)不久後致電，稱讚他引領了一個乾淨的選舉，獻上祝賀。

投票日當晚李凱健便以超出300張票數領先，16日晚間計票完畢後，得以拉開差距，蘇斯卡沒能扭轉局勢，很快就宣布敗選；據悉他不久後致電給李凱健，表示此次看到他及團隊非常「公正乾淨」的競選態度，祝福他成功出圈。

第47市議會選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀、康尼島、克利申(Gravesend)及Sea Gate，李凱健表示，在針對公眾安全、保留和擴大資優班(G&T)等議題上還需做很多努力，也希望能加速後疫情時期的經濟復甦。

「這個國家、這個城市給了我和家人無數個機會，讓我們獲得成功」，他表示一定會竭盡所能實現和守護移民的「美國夢」，為他們的下一代創造同樣的機會。

而即將卸任的崔馬克在職八年間，也是市議會教育 委員會的主席，因政見與華人接近、且關注教育課課題獲得青睞；他表示擔任多年公校教師的經驗，給他的政治生涯帶來更獨特的視野，「當我從教育轉向政界時，發現很多民選官員漠視學生的需求，所以他更致力於將學生的需要擺上檯面。」

崔馬克說，民代的工作 就是給予社區發聲的權益、放大他們的需求；在職期間他通過一系列關於改善校園的法案，「希望下一任教育委員會主席能繼續完成我的工作，給孩子們營造更好的學習環境。」