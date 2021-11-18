6議員挺霍楚選州長 亞當斯將表態

霍楚(右)獲六州議員背書，亞當斯稱未來將背書人選。（美聯社）

2022年紐約州長民主黨初選的角逐已經展開，六名州眾議員17日宣布背書現任州長霍楚 (Kathy Hochul)；同時，當選紐約市 長的亞當斯 (Eric Adams)表示，未來將會背書參選人。

今年8月接替葛謨(Andrew Cuomo)的霍楚，上任伊始就表示，2022年將競選連任；她17日得到六名州眾議員背書，分別是布碌崙的白彼得(Peter Abbate)、皇后區的諾蘭(Cathy Nolan)、曼哈頓的歐唐納(Danny O'Donnell)，以及來自上州的康冉德(Bill Conrand)、華萊士(Monica Wallace)和麥馬漢(Karen McMahon)。

霍楚表示，「我非常榮幸能得到這六名州眾議員背書，他們所有人對紐約州都抱有樂觀的願景，我們將繼續為紐約州帶來更多機會，讓社區保持安全和健康；我期待作為州長繼續與他們合作，為他們的選民和紐約州做出貢獻。」

州長民主黨初選預計將出現激烈競爭，除霍楚之外，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)日前已分別宣布參選，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)儘管仍未表態，但預計也會參選；根據此前民調，霍楚的支持率處於領先地位。

此外，已經當選紐約市長的亞當斯日前表示，計畫不久後宣布自己的州長背書人選，但目前拒絕透露自己傾向於哪一位；「目前我還不清楚要背書誰，但我會做出背書；我將藉助自己在紐約市的支持度，看誰最適合擔任下任州長。」

亞當斯與霍楚關係不錯，他在勝選夜也邀請霍楚前來發言；但同時，作為布碌崙區長的亞當斯，與同樣來自布碌崙的詹樂霞也有很深聯繫；儘管作為溫和派的亞當斯不太可能背書進步派的威廉姆斯，但亞當斯也表示，他和威廉姆斯曾經共事愉快；亞當斯表示，「我確信未來還會有其他人參選，我希望聽聽他們的主張，將根據他們的主張和對紐約市的願景作出決定。」