紀思庭逆轉勝 驚險連任貝瑞吉市議員

紀思庭16日晚間在貝瑞吉舉行慶功宴。(競選團隊提供)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉第43選區市議員一度選情膠著，16日最後的缺席選票統計完畢後，現任民主黨 市議員紀思庭(Justin Brannan)反敗為勝，以多出1%的票數成功連任；紀思庭說，對手團隊在競選期間散播不實謠言，帶動當地出現一股前所未見的「紅潮」，接下來還有很多事要做，他將全力以赴做到最好。

在計算缺席選票前，共和黨候選人福克斯(Brian Fox)以255票領先，頻表示有信心會拿下此次競選；但因發現「幽靈選票」，福克斯曾揚言要訴訟求正義，但16日下午計票完畢後，福克斯放棄申訴、承認敗選。

但他隨後發表聲明，表示自己以打擊犯罪、恢復社區治安為重心，獲得來自不同黨派選民的支持；儘管最後的結局不能翻紅，但很多政治專家都表示，此次僅以落後1%的票數輸給紀思庭，已很不可思議。

紀思庭也立即在社群媒體 上宣布好消息，表示此次布碌崙南區競選中，他看見對手所使用的骯髒手段，散播不實或誤導性的謠言，使得當地出現一陣「紅潮」；「還好最後我們勝利了」，他表示能繼續在自己長大的選區擔任市議員，感到無比自豪，接下來將為社區發展持續努力。

隨著紀思庭連任成功，他與多名民主黨市議員將角逐市議長一位；作為工會和民主黨同僚的同盟者，他在初選時至少獲得15個市議會參選人的背書，其中12人贏得普選，是熱門的人選之一，當選的話將成為首位來自布碌崙的市議長。