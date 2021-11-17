布碌崙重畫公聽 盼打造首個亞裔選區

「聯合地圖聯盟」在公聽會前舉行記者會，呼籲亞裔民眾積極發聲。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)日前啟動選區重畫進程，16日在布碌崙 (布魯克林)舉辦選區重畫公聽會，不少亞裔 組織代表提出建議，希望將日落公園 和班森賀畫在同個州參議員選區，打造南區首個亞裔集中選區；他們當日也舉行記者會，呼籲亞裔為爭取資源分配向委員會發聲。

由不少亞裔組織組成的「聯合地圖聯盟」(NYC Unity Map Coalition)，16日在公聽會前召開記者會，表示自2010年來，布碌崙和皇后區的人口增長率分別是43%及29%；隨著城市亞裔人口的湧入，畫分在集中的選區能爭取共同資源和權益，呼籲亞裔積極發聲，訴求委員會打造布碌崙南區首個亞裔集中選區。

亞裔法律辯護和教育基金(AALDEF)代表Jerry Vattamala表示，此次選區重畫的重點在於集合日落公園、班森賀和羊頭灣等華社，目前日落公園與部分皇冠高地(Crown Height)、公園坡(Park Slope)等非亞裔社區畫在同一州參議員選區中；而班森賀部分華社可能要被瓜分到其他族裔社區，若敲定這個結果，日後更難選出能為亞裔民眾發聲的民選官員。

「聯合地圖聯盟」多名代表呼籲，重畫的結果將會定奪未來十年的社區發展，亞裔發聲至關重要，就算看似很小的影響也該透露給委員會；民眾可瀏覽www.nyirc.gov關注公聽會日期，或是直接發表意見。

在公聽會上，安服心公共健康服務中心(AMPHS)負責人余曼玉表示，原提議將布碌崙南區三大華社畫作一體，但了解到因人口的限制難以實現，改提出將日落公園及班森賀作連結；她指出現在日落公園和公園坡，在語言、文化背景及工作收入上差異大，沒有共同利益，新冠疫情衝擊紐約市期間，其活躍於日落公園的中心還得跨區到班森賀提供服務。

另外日落公園的主要地鐵線路，幫助通勤客與班森賀產生更強的地域聯繫，兩個社區的華人英語水平較低，來往兩地之間工作的人又多；她表示處在同個社交系統的地區，能選出最能代表他們的民選官員，達到利益最大化。