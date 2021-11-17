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葛謨出書 州公共道德委會撤銷批准

編譯孫梁／綜合16日電
葛謨在州長任內和紐約深陷疫情期間，決定出版「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」一書。(美聯社)
葛謨在州長任內和紐約深陷疫情期間，決定出版「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」一書。(美聯社)

前州長葛謨(Andrew Cuomo)已失去州長寶座，如今他可能失去510萬元的出書收益，紐約州公共道德聯合委員會16日經表決，撤銷了對葛謨出書計畫的批准，因為出書過程利用了州府的人力與資源。

葛謨需重新向道德委員會申請出書，但若不獲批准，委員會可決定沒收葛謨出書的部分或全部獲利。

葛謨是在州長任內和紐約深陷疫情期間，決定出版他的「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)一書，並獲得公共道德委員會批准。

如今委員會以12比1的懸殊差距，決定撤銷原先的批准。

委員會的決議指出，葛謨是在疫情高峰期提交出書申請，當時他幾乎每天舉行記者會並大談抗疫，還保證他的出書準備不會利用州府的資源與人力。

但委員會一名共和黨提名的成員表示：「葛謨與他的保證相反，在準備、寫作和編輯過程中，利用了州府的資源與人力，卻沒向委員會報告。」

葛謨的出書受到州檢察長詹樂霞(Letitia James)、聯調局(FBI)、布碌崙的聯邦檢察官以及州眾議會司法委員會的調查，民選官員利用州府資源為己謀利，違反了紐約州的民選官員法。

州長霍楚為道德委員會任命的四個委員全部投下贊成票，支持撤銷對葛謨出書的批准，包括委員會主席尼夫斯(Jose Nieves)在內。

葛謨的發言人批評委員會的撤銷決定，認為完全是出於政治動機和違反法律，「委員會的決定超出了他們的權限，是秉持任命他們的人的旨意行事，也顯示霍楚的虛偽面目，民選官員常利用助手來為他們獲取政治與個人利益。」發言人表示，葛謨出的書沒有利用州府資源與人力。

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