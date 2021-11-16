葛謨被指疫期禁州衛生官員與地方合作

前州長葛謨被揭去年在疫情盛行期間，曾禁止州衛生廳官員與紐約市衛生局及其他郡的衛生局密切合作。(美聯社)

州衛生廳的前主要醫學專家伊莉莎白·杜夫特(Elizabeth Dufort)表示，前州長葛謨 (Andrew Cuomo，見圖，美聯社)去年在疫情 盛行期間，曾禁止她和州衛生廳人員與紐約市衛生局及其他郡的衛生局密切合作；杜夫特還說，葛謨當面對她的評論不合時宜，有性暗示的意味。

杜夫特時任州衛生廳流行病辦公室醫學主任，去年5月曾親自給葛謨做病毒檢測 ；一張照片顯示，葛謨接受檢測時，杜夫特身穿防護服，將棉棒塞向他的鼻孔；杜夫特表示，葛謨檢測時說「你讓這套防護服變好看了」，讓她感覺受到冒犯。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布了200多頁調查葛謨性侵等指控的證人筆錄，其中杜夫特是編號第二的州府員工；她說：「我們不被允許與各郡和紐約市衛生局的醫務人員合作，而疫情爆發後，各級衛生機構之間的合作至關重要；政策的落實主要是靠基層，尤其是在疫情期間，不能與他們合作，妨礙和限制了我們的職責與能力。」

杜夫特去年12月辭職，她表示：「我們與地方衛生部門的所有合作，都必須事先獲得批准。我們不得不停止與地方的視訊會議，不能共同評估問題。」在被問到是誰下令不與地方合作時，杜夫特說，大家都稱是來自行政部門，即州長辦公室，「疫情工作是行政部門牽頭，防疫要保持一致，大家都聽從州長的指示。」

她表示，葛謨對她穿防護服的評論不合適，她做檢測時葛謨還讓她「捅時輕一些，準一點」，是不合時宜的玩笑，有性暗示的意味，在男醫生面前，他可能不會這樣說。

杜夫特說，她在疫情期間很忙，沒想到應去舉報葛謨，她丈夫聽聞後感到憤怒，不希望她繼續在葛謨的身邊工作。

她說，她丈夫為她沒有理直氣壯地回擊和舉報而感到沮喪，「他不讓我與葛謨單獨相處，說他不信任葛謨；他曾耳聞葛謨的其他醜聞，如今又聽到我對他的評論。」