傑佛遜移出市議會 落腳紐約歷史學會

市公共設計委員會15日投票通過，將市議會的傑佛遜雕像移至紐約歷史學會。(美聯社)

市議會大廳內的傑佛遜雕像(見圖，路透)將被移走，紐約市 公共設計委員會15日經表決一致通過，將傑佛遜雕像轉移到曼哈頓上西城的博物館：紐約歷史學會。

傑佛遜是美國 第三任總統，是美國獨立宣言的起草人。他的青銅雕像高七呎，自1833年以來一直豎立在紐約市議會的大廳；公共設計委員會上月就一致表決，要求將雕像移出市議會，15日的投票則敲定了雕像的去處。

長期以來，市議會的非裔、拉美裔和亞裔小組一直反對大廳內豎立傑佛遜的雕像，認為他不僅是美國的總統和國父，而且還是終生的奴隸主；這也成為許多人反對將傑佛遜尊為美國象徵的重要因素。

帶頭主張將傑佛遜雕像移出市議會的，是州眾議員巴倫(Charles Barron)和他的妻子、市議員艾內茲·巴倫(Inez Barron)，他們表示，值得在市議會紀念的人，應是能夠反映紐約的歷史和多元化。

數十年來，社區領袖也在為把傑佛遜雕像移出市議會而不斷努力，最近一次是2020年爆發的「黑人的命也是命 」(BLM)運動的高潮時期，市議會曾致函市長白思豪說，傑佛遜是奴隸主，他的雕像應當搬走；市議員米勒(Daneek Miller)表示：「傑佛遜雕像不能再立在大廳，到了搬走的時候。」

但傑佛遜雕像作為藝術品以供民眾參觀，仍是一些人的願望；史學家范恩(Todd Fine)表示：「傑佛遜雕像是一名猶太海軍軍官贈給紐約市的禮物，以紀念他在宗教自由上秉持的堅定立場。雕像應繼續立在原處。」

對於將雕像轉移到紐約歷史學會，公共設計委員會的部分成員也提出擔憂，表示學會是私營機構，入內參觀需22元門票，認為雕像應放在可免費參觀的地點，如市政廳的其他大廳內。

但另一些人認為，紐約歷史學會在周五晚上是「隨意付費」入內，足可解決參觀者對門票的擔憂。