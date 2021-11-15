川普認養公路標示牌 遭市交通局移除

位於亨利哈德遜公園大道、寫著前總統川普總統贊助美化工程的標示牌，日前被市交通局移除。(取自谷歌地圖)

紐約市 亨利哈德遜公園大道(Henry Hudson Parkway)上寫著前川普 總統(Donald J. Trump)贊助美化工程的標示牌,日前被市交通局移除。

這個標示位於大道上西79街出口北邊，多年來，高速公路向南行駛的司機都可看到，並已多次被污損；作曲家羅賓斯(Richard Robbins)2020年發動請願，指稱紐約市交通局在網站上聲稱，高速公路可被個人、公司或組織認養(但不能被政治候選人和以競選活動認養)，該標誌早該在2015年被移除，不應繼續存在，因為川普表明打算2024年再次參選。

紐約市交通局告訴部落格West Side Rag，該標示並非由政治候選人或競選活動支付，而由川普經營的公司所支付，因此獲准。

整個夏天，代表曼哈頓 上西城的民主黨州眾議員羅森塔爾 (Linda Rosenthal)要求市交通局移除標牌，理由是川普總統職守引爭議，他一步步拆除民主制度的基石，最終導致今年1月初的國會暴亂，鼓勵人們實施暴力行為的公職人員沒有資格將名字永遠銘刻社區標牌上。

市交通局曼哈頓區專員平卡(Edward Pincar)日前告訴羅森塔爾已撤除標示，川普的企業組織與承包商間的合約11月7日到期，不續約。

原標示牌拆除後，隨即安裝新標示牌，投資公司Fisher Capital Investments是贊助商。

發起請願的羅賓斯對最新進展感到欣慰。

1月6日國會大厦遭衝擊事件過後，市長白思豪 (Bill de Blasio)終止與川普所有合約，包括中央公園滑冰場和布朗士區高爾夫球場；在威郡和普特南縣還有川普州立公園，是前總統在當地開發高爾夫球場失敗後捐贈的436畝土地，州議員一直在想辦法重新命名。