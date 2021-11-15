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槓上州檢察長詹樂霞？葛謨傳將再選州檢察長

記者和釗宇／紐約報導
知情人士透露，葛謨正在考慮2022年競選州檢察長一職。（州長辦公室提供）
知情人士透露，葛謨正在考慮2022年競選州檢察長一職。（州長辦公室提供）

前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷醜聞下台，而領導針對其調查的州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前已經宣布將競選州長；知情人士透露，葛謨考慮2022年競選州檢察長一職，正在試探各方反應。

63歲的葛謨曾在2007年至2010年擔任州檢察長；知情人士透露，「現在葛謨身邊的人正在放出消息，透露參選意願。」此人表示，葛謨及其團隊正在以此試探各方反應；對此，葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)不置可否，「外界有很多種閒傳，如果我們在人們腦海中仍占據重要位置，我們無法控制。」

葛謨此前在接受採訪時稱，對未來尚無規畫，目前正享受「假期」，「我很平靜，這很簡單，我相信民眾，真相最終會贏；我從沒休過夏日假期，也基本從不休假，真的；所以，我很享受現在和家人朋友在一起的時光，這是我正在做的事。」

據Dailymail報導，已宣布參選州長的詹樂霞作為扳倒葛謨的頭號人物，已成為葛謨的頭號敵人；葛謨的一名前員工表示，葛謨如果不做出反擊，絕不符合他一貫的行事風格，因此反擊只是時間問題。

儘管被迫辭職，但葛謨的選舉小金庫依然充沛，目前他有高達1800萬元的選舉資金；相比之下，詹樂霞僅有100萬元。

葛謨並未被彈劾，因此他仍可以繼續競選公職；目前葛謨再度出山的可能性仍不明了，但一位匿名的州議員表示，擔心葛謨通過在地方選舉中資助他們的對手來打擊報復。

此外，葛謨目前被控強迫撫摸的輕罪，原預計本周將被捕過堂，但奧伯尼地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)提出此案仍有疑點，將過堂日起推遲至明年1月7日。

葛謨 性騷 彈劾

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