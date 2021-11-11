市議長參選人論壇 推動合法移民選市級民代

紐約移民聯盟等移民維權組織10日舉辦市議長參選人線上論壇，參選人均支持繼續推動允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉紐約市級民代的提案。（視頻截圖）

紐約移民 聯盟(NYIC)等移民維權組織10日舉辦線上論壇，邀請新一屆市議長參選人討論移民政策；六名市議長參選人均表示，將繼續推動通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票 選舉紐約市 級民代。

市議長由51名市議員投票產生，具有決定立法議程、任命市議會各委員會成員等權力，被視為制衡市長權力的一個職位，現任市議長張晟(Corey Johnson)即將屆滿離任；參加論壇的包括市議員亞當斯(Adrienne Adams)、紀思庭(Justin Brannan)、莫亞(Francisco Moya)、鮑沃斯(Keith Powers)、利華娜(Carlina Rivera)、阿亞拉(Diana Ayala)；當選新一屆市議員的曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)因網路連接不佳未能參會。

論壇的焦點集中在允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉市級民代的提案上；此前，市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提案，擬允許擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30天的移民投票選舉市級民代職位，目前該提案已經獲得市議會絕對多數支持。

所有參加論壇的市議長參選人均支持這項提案，其中很多人就是這項提案的聯合提出者；阿亞拉表示，具有合法移民和工作身分的市民合法繳稅，卻不知道哪些民代能代表他們，「這些移民應該獲得投票權。」她說，希望能在本屆市議會期內通過這項提案。

本屆市議會僅剩下兩次大會；消息人士表示，目前市議會仍在審查對該提案的意見，尚無投票計畫，市議長張晟不希望通過無法實行的法案，因該法與州憲法衝突；但阿亞拉表示，若該提案仍無法通過，明年將繼續提案，直到通過為止。

此外，利華娜、阿亞拉、莫亞表示，應當增加給移民社區的預算，支持社區組織提供更多移民服務資源，如法律援助、成人英語學習等；亞當斯則表示，若當選市議長，將推動將非法地下室合法化，「皇后區因為颶風艾妲(Ida)出現不少傷亡，因為許多人住在地下室裡，他們需要可負擔住房。」