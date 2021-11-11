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李立民加入亞當斯過渡團隊 關注教育

記者金春香╱紐約報導
李立民(左三)加入亞當斯市長過渡團隊。（本報檔案照）
李立民(左三)加入亞當斯市長過渡團隊。（本報檔案照）

當選紐約市長的亞當斯(Eric Adams)10日公布完整過渡團隊名單，除上周已獲知的紐約移民聯盟前行政總監崔慶漢(Steven Choi)外，亞美正義聯盟(League of Asian Americans of New York)主席李立民(David Lee)也位列其中，李立民表示會繼續在教育政策方面為亞裔選民發聲，並希望通過了解市長團隊運作模式，來幫助更多亞裔進入市府核心隊伍。

李立民身兼數職，除亞美正義聯盟主席外，還是教育聯盟(CoalitionEdu)行政總監、紐約同源會主要成員，身為布碌崙科技高中校友的他，多年來堅定站在保衛特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班項目第一線，在紐約市教育議題有一定發言權。

李立民表示，亞當斯過渡團隊需要有亞裔的聲音，因此他申請加入，很榮幸入選，無論其建言最終是否被採納，他都會持續將亞裔社區的聲音傳達給市長團隊，也希望亞當斯能信守競選時有關保留及擴大SHSAT和資優班的諾言。

亞當斯過渡團隊由非營利機構「紐約市團結道路」(United Way of New York City)總裁Sheena Wright領銜，其他共同主席為福特基金會(Ford Foundation)主席沃克(Darren Walker)、紐約市立大學校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)、紐約最大工會之一32BJ的主席布拉格(Kyle Bragg)、崔慶漢、紐約基督教青年會(YMCA)總裁Sharon Greenberger、酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)主席Rich Maroko和李立民。

李立民(左二)加入亞當斯市長過渡團隊。（本報檔案照）
李立民(左二)加入亞當斯市長過渡團隊。（本報檔案照）

紐約市 亞當斯 亞裔

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