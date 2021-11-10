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蘇奧齊擬爭民主黨州長提名 批極端左傾

記者牟蘭／紐約報導
蘇奧齊將於本月底決定是否競選州長，他批評左傾極端主義，讓民主黨失去民心。(取自蘇奧奇臉書)
蘇奧齊將於本月底決定是否競選州長，他批評左傾極端主義，讓民主黨失去民心。(取自蘇奧奇臉書)

曾擔任長島納蘇郡郡長的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)日前表示，他將在本月底決定是否尋求民主黨的提名競選紐約州州長；作為溫和派的民主黨籍人士，他批評左傾極端主義，讓眾多長島選民在日前的普選中，改投共和黨候選人。

59歲的蘇奧齊日前在線上記者會中表示，他非常有意參選州長；他呼籲民主黨派人士應避免激進左傾政策，「除非我們為民眾提供真正有益於他們生活的服務，否則每個人都該擔心他們(的政治生涯)」。

蘇奧齊補充，若民主黨籍掌權者繼續以極端方式執政，注定會失去民心，他以聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)與前總統川普舉例，指出他們都是「極端的聲音」。

對於紐約州保釋金改革法案，蘇奧齊表示，他支持減少部分輕罪指控被告的現金保釋金，允許他們進入庭審前在他人的擔保下候審；不過，他指出，共和黨候選人已將這項法規當作武器在選舉中對抗民主黨，他承諾，若日後當選，勢必會改善這項法規。

蘇奧齊強調，他是唯一最早力挺水牛城市長布朗(Byron Brown)競選連任的民主黨人；他說在初選中，許多同儕都支持布朗的對手、民主黨激進派沃爾頓(India Walton)，只有他一直發聲反對左派的極端主義。

現任州長霍楚(Kathy Hochul)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)已宣布參選下任州長，此外，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)與州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)也曾放風可能參選。

蘇奧齊於2005年當選成為納蘇郡郡長，四年後競選連任失敗，他曾於2006年參選州長，但在民主黨初選中敗給前州長思必策(Eliot Spitzer)，他於2016年當選國會第三選區的眾議員，連任至今；在去年的選舉中，競選連任的他在不在籍投票公布前，一度落後共和黨候選人桑托斯(George Santos)1.5個百分點，後來險勝。

蘇奧齊將於本月底決定是否競選州長，他批評左傾極端主義，讓民主黨失去民心。(取自蘇...
蘇奧齊將於本月底決定是否競選州長，他批評左傾極端主義，讓民主黨失去民心。(取自蘇奧齊臉書)

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