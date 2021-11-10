布碌崙當選區長雷諾索 關注少數族裔

雷諾索(右)在社群媒體上宣布並發表勝利的喜悅。(取自社群媒體)

市議員雷諾索(Antonio Reynoso)在布碌崙 (布魯克林 )區長競選中獲勝，將成為該區首名西語裔、也是為數不多的少數族裔區長；他日前接受採訪時表示，上任後將會針對布碌崙制定一個「綜合性的發展計畫」，同時改進醫療系統，為少數族裔、弱勢群體帶來更大幫助。

雷諾索目前是代表布魯克林布什維克(Bushwick)、威廉 斯堡和皇后區瑞吉屋(Ridgewood)的第34選區市議員，他在威廉斯堡土生土長，父母是多明尼加移民；他在初選時便得到州參議員劉醇逸的背書支持，在眾多民主黨參選人中脫穎而出，如今普選獲得壓倒性的勝利，將成為下一任布碌崙區長。

作為區內第二名少數族裔區長，雷諾索表示將向親切的亞當斯(Eric Adams)看齊，掌管辦公室期致力於提出對社區有幫助、又具創意性的計畫，「選民將會看到我們帶來的驚喜」，解決社區中長久以來就存在的問題。

另外已是兩名幼童父親的雷諾索，對孕婦和寶寶的安全非常上心，他指出非洲裔對比白人女性，懷孕時死亡或發生醫療事故的機率高出八至12倍，往往因為他們未享有較完善的醫療；為此他將改善醫療系統，特別是投資孕婦服務方面的醫科，並成立專門受理孕婦問題的委員會，降低弱勢群體的死亡率，「我們將會投入大量資金，這是我第一年內的主要目標。」

其他雷諾索將關注的議題包括推行重新制定和調整土地發展計畫，以解決低收入民眾在設施發展中面對不公平的現象，他指出在過去市長的指導下，社區之間出現不平衡的發展；貧窮社區的民眾無法享有完善的基本設施，若不推行土地重畫，之前不被關注的社區就難以發展、提升生活質量。

「我想要給社區委員會更大的職權，讓他們來決定社區十年後的發展面貌」，雷諾索表示社區委員會對當地社區的情況最為了解，有他們的嚴格把控，社區一定會往更好的方向發展。