亞裔選區重畫公聽會 籲華人參與

亞太裔投票聯盟選區重畫工作組8日舉行記者會，呼籲民眾參與公聽，畫分亞裔集中選區。(記者張晨/攝影)

十年來亞裔 居民增長逾四成的布碌崙 (布魯克林)，有望畫出以亞裔為主的選區，為此「亞太裔投票聯盟選區重畫工作 組」(APA VOICE Redistricting Task Force)於8日舉行記者會，呼籲華裔民眾參加獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission, 簡稱IRC)訂於9日開始的第二輪公聽會，為亞裔應得資源與權益發聲。

根據最新人口普查數據，自2010年來，布碌崙及皇后區亞裔人口分別增長近43%與29%；布碌崙的亞裔人口從2010年時的26萬人增長至如今的37萬。

美華協會紐約分會的周慧珠表示，在新的州參議會第22選區的地圖中，將日落公園與班森賀合併為一個選區是很好的開始；因為這些社區有著共同的利益，在全市反亞裔仇恨犯罪激增的情況下，需要足夠代表集體的聲音。

松柏之家社區服務中心黃君亮表示， 很高興看到華裔民眾聚居的班森賀及日落公園分別被完整地畫在了州眾議會第47選區及49選區中；但亞裔人口增長同樣迅速的羊頭灣卻沒有獲得相同的待遇，在過去十年，羊頭灣的亞裔居民增長了20%，需要更多亞裔選民的聲音被民選官員聽到。

亞太裔投票聯盟選區重畫工作組協調員歐陽蕭安稱，工作組由17個亞裔團體組成，在IRC的第一輪公聽中，有16個組織出席會議為亞裔社區發聲；ICR將於9日開始第二輪公聽會，以收集民眾對IRC第一輪起草的選區重畫的反饋。

歐陽蕭安指出，紐約市亞裔增長迅速，希望此次選區重畫可以與亞裔的增長相符合，因為著將影響接下來的十年；希望亞裔民眾能應積極參與。

民眾可訪問網站https://www.nyirc.gov/，查看擬議選區重畫地圖，並報名參加IRC公聽。