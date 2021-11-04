我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

白思豪：五至11歲兒童打疫苗 也將獲得100元獎勵

艾維樂普選落後對手 4日發聲明不認輸

記者牟蘭／紐約報導
艾維樂普選暫時落後對手，4日發表聲明，希望等待所有選票計入。(本報檔案照)
艾維樂普選暫時落後對手，4日發表聲明，希望等待所有選票計入。(本報檔案照)

前州參議員艾維樂(Tony Avella)去年宣布角逐第19選區市議員，他在普選中代表民主黨對戰共和黨候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)；根據目前該選區開出近90%的選票，艾維樂落後帕拉迪諾1653票，他4日發表聲明不認輸，指出不在籍選票尚未統計，強調每一張選票都要被計入，才能宣布最終結果。

第19選區包括大學點、白石鎮、貝賽、小頸與北法拉盛等地，近年來受到亞裔的青睞；據非官方統計，當地的居民多數為民主黨籍，保守派的艾維樂受到當地選民的認可，包括紐約市居民聯盟在內的多個華裔組織，曾數次力挺他參選。

艾維樂在6月的民主黨黨初選中，擊敗包括韓裔李真(Richards Lee)在內五名對手；他對此次選舉始終保持信心，指出多年的州參議員經驗，幫助他更好地勝任市議員職位；但根據該選區開出89.74 %選票，艾維樂被帕拉迪諾反超1653票，暫時落後。

對於這個結果，艾維樂4日發表聲明感謝所有支持者與義工對選舉的貢獻，並為在選舉中幫助民眾發聲感到自豪；他說，雖然目前選票落後對手，但目前仍有不在籍選票尚未計入，期盼等到所有選票計入後，等待最後結果，「我們需要確保每一張選票都被計入。」

民主黨 參議員 紐約市

上一則

只因用廣東話交流 3華男遭非裔暴力攻擊

延伸閱讀

31位女性當選紐約市議員 超過半數史上最多

31位女性當選紐約市議員 超過半數史上最多
29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警
共和黨掀起紅潮 紐約市、長島大有斬獲

共和黨掀起紅潮 紐約市、長島大有斬獲
黃敏儀當選法拉盛首位女性市議員

黃敏儀當選法拉盛首位女性市議員
艾維樂恐敗選 與市議員失之交臂

艾維樂恐敗選 與市議員失之交臂

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國
彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常
玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟

玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟