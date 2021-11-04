艾維樂普選落後對手 4日發聲明不認輸

艾維樂普選暫時落後對手，4日發表聲明，希望等待所有選票計入。(本報檔案照)

前州參議員 艾維樂(Tony Avella)去年宣布角逐第19選區市議員，他在普選中代表民主黨 對戰共和黨候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)；根據目前該選區開出近90%的選票，艾維樂落後帕拉迪諾1653票，他4日發表聲明不認輸，指出不在籍選票尚未統計，強調每一張選票都要被計入，才能宣布最終結果。

第19選區包括大學點、白石鎮、貝賽、小頸與北法拉盛等地，近年來受到亞裔的青睞；據非官方統計，當地的居民多數為民主黨籍，保守派的艾維樂受到當地選民的認可，包括紐約市 居民聯盟在內的多個華裔組織，曾數次力挺他參選。

艾維樂在6月的民主黨黨初選中，擊敗包括韓裔李真(Richards Lee)在內五名對手；他對此次選舉始終保持信心，指出多年的州參議員經驗，幫助他更好地勝任市議員職位；但根據該選區開出89.74 %選票，艾維樂被帕拉迪諾反超1653票，暫時落後。

對於這個結果，艾維樂4日發表聲明感謝所有支持者與義工對選舉的貢獻，並為在選舉中幫助民眾發聲感到自豪；他說，雖然目前選票落後對手，但目前仍有不在籍選票尚未計入，期盼等到所有選票計入後，等待最後結果，「我們需要確保每一張選票都被計入。」