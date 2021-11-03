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市議會將迎5亞裔議員 創造歷史

記者牟蘭╱紐約報導
第26選區市議員民主黨候選人黃茱莉在普選中領先對手。(取自黃茱莉競選網站)
第26選區市議員民主黨候選人黃茱莉在普選中領先對手。(取自黃茱莉競選網站)

普選2日舉行，市議會明年將迎來五位亞裔市議員，創造歷史，其中皇后區占四位，包括第20選區的黃敏儀(Sandra Ung)、第23選區的李琳達(Linda Lee)與第26選區的黃茱莉(Julie Won，音譯)，均以明顯優勢戰勝共和黨及其他黨派的對手。

全市亞裔人口第二的多的第23選區，首次參選市議員的李琳達在民主黨黨內初選中，從八名參選人中脫穎而出，2日對戰共和黨候選人賴利(James Reilly)，李琳達絕對優勢獲勝，成為該選區首位亞裔、女性市議員。

首次參選市議員韓裔李琳達在2日普選中領先對手。(記者牟蘭／攝影)
首次參選市議員韓裔李琳達在2日普選中領先對手。(記者牟蘭／攝影)

貝賽韓裔社區服務中心(KCS)運營與皇后區第11社區委員會成員的李琳達，2日晚感謝所有支持者並表示，當選後，將改善當地公共交通，反對取消資優班與特殊高中入學考試，為所有學生提供公平的教育資源，嚴打仇恨犯罪，為社區民眾發聲。

選區包括長島市、木邊與陽邊等地區的第26選區，同樣由首次參選的市議員韓裔黃茱莉對戰共和黨候選人傑夫科特(Marvin Jeffcoat)；黃茱莉參選時批評外族裔對亞裔模範生「順從」印象，指出仍有許多亞裔居民在貧困線以下苦苦掙扎，她期盼新一代亞裔民代改變這些刻板印象。

來自南亞的民權律師克里斯南(Shekar Krishnan)在第25選區市議員民主黨初選中獲勝，他當晚以決定性優勢領先工人黨與共和黨的對手，將成為該選區的新任市議員。

第25選區市議員民主黨候選人克里斯南在普選中領先對手。(取自克里斯南競選網站)
第25選區市議員民主黨候選人克里斯南在普選中領先對手。(取自克里斯南競選網站)

另一位領先的市議員候選人為布碌崙(布魯克林)第39選區的哈妮芙(Shahana Hanif)，大比分戰勝對手當選，成為該選區的新任市議員。

第39選區市議員民主黨候選人哈妮夫在普選中領先對手。(取自哈妮夫競選網站)
第39選區市議員民主黨候選人哈妮夫在普選中領先對手。(取自哈妮夫競選網站)

亞裔 共和黨 韓裔

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