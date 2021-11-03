艾維樂恐敗選 與市議員失之交臂

共和黨的帕拉迪諾，有望當選第19選區市議員。(取自帕拉迪諾推特)

前州參議員 艾維樂(Tony Avella)2018年敗選後，沉寂三年，去年宣布參選市議會第19選區市議員，他2日在普選中代表民主黨 對戰共和黨 候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)與獨立當候選人薩克洛斯(John-Alexander Sakelos)；根據該選區開出近90%的選票，艾維樂落後帕拉迪諾567票，恐難返市議會。

第19選區包括大學點、白石鎮、貝賽、小頸與北法拉盛等地，近年來受到亞裔的青睞；據非官方統計，當地的居民多數為民主黨籍，保守派的艾維樂受到當地選民的認可，包括紐約市居民聯盟在內的多個華裔組織，曾數次力挺他參選。

艾維樂在6月的民主黨黨初選中，擊敗包括韓裔李真(Richards Lee)在內五名對手；他對此次選舉始終保持信心，指出多年的州參議員經驗，幫助他更好地勝任市議員職位，「經驗很重要，我的其他對手沒有公共服務的經驗，他們也沒有服務市府與州府的經驗」。

不過根據該選區開出89.74 %選票，一直領先的艾維樂被帕拉迪諾反超567票，暫時落後；帕拉迪諾在共和黨初選中擊敗薩克洛斯，近期加入共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)的競選團隊，獲得共和黨籍人士的青睞，她的政綱主打改善治安，降低當地的犯罪率。